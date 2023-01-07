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    美眾院議長投票來到13輪 麥卡錫距勝出僅一步之遙

    共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在與黨內強硬派協商後，得票數有所進展。（彭博）

    共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在與黨內強硬派協商後，得票數有所進展。（彭博）

    2023/01/07 07:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長投票來到第13輪，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在與黨內強硬派協商後，得票數有所進展，第13輪投票雖仍未能拿下議長大位，但距離勝出只差4票。

    綜合外媒報導，美東時間週五，眾議院持續進行議長投票，是160多年來最漫長的議長選舉，在第13輪投票中，麥卡錫拿到214張選票，民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則拿到全黨支持的212票，共和黨強硬派推舉的俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）獲得6票。

    按眾議院席次計算，假如沒有人投棄權票或未投票，麥卡錫想勝選理論上需要218張選票，換句話說，他距離議長寶座僅剩4票差距。

    在前面幾輪中，麥卡錫大多拿到約200張選票，有報導指出，他為了獲得黨內強硬派支持，做出不少讓步，讓強硬派在眾院中更有施力空間，因此在第12和13輪投票中，得票數明顯增加。

    截至今天上午7時（美東時間週五傍晚6時），眾議院決定休會至美東時間週五晚間10時（台灣時間週六上午11時）再行投票，麥卡錫對於在今天終結選戰相當有信心。

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