喬不定黨內異議 麥卡錫6度闖關美眾院議長寶座失敗

麥卡錫6度闖關失利。（路透）

2023/01/05 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會於美東時間週二開議，並舉行議長選舉，也是共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）辛苦奮戰的開端，他在週二經歷3輪投票都未能拿下眾院議長寶座，經休會後，於美東時間週三中午12時（台灣時間週四凌晨1時）再次展開投票，結果麥卡錫又經歷3輪失利。

綜合外媒報導，麥卡錫在踏入議場之前，表示仍以勝選為目標，他的對手是強硬派提名的佛州同黨眾議員唐納茲（Byron Donalds）以及民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。第四輪投票，麥卡錫拿到201票、唐納茲20票、傑福瑞斯212票，一人投棄權票，沒有人達到絕對半數218票門檻，麥卡錫四度失利，第五輪又是一樣的結果，到了第六輪，麥卡錫仍然停留在201票，即便美國前總統川普替麥卡錫發聲，他依然沒能整合黨內異議。

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第六輪投票後，眾院休會，共和黨內部展開會議，並預計在美東時間晚上8時（台灣時間上午9時）再度進行投票。

共和黨在眾議員以222席的微弱優勢，多於民主黨的212席，此一席次結構成了麥卡錫議長選舉受挫的原因，就眾院全數席次、兩黨加上1空缺的435席來說，麥卡錫需要獲得絕對半數（218票）才能當選，換言之共和黨只要有超過4人反對他，麥卡錫就無法坐上議長大位。

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