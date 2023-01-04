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    美國百年首度議長難產！麥卡錫三輪投票都失利

    共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）遭遇同黨強硬派的阻礙，連續三輪投票都未能成功拿下議長寶座。（美聯社）

    共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）遭遇同黨強硬派的阻礙，連續三輪投票都未能成功拿下議長寶座。（美聯社）

    2023/01/04 09:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會於週二開議，眾議院同日舉行議長選舉，然而對呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）來說，事情卻不太順利，他遭遇同黨強硬派的阻礙，連續三輪投票都未能成功拿下議長寶座。

    綜合外媒報導，共和黨在眾議員以222席的微弱優勢，多於民主黨的213席，此一席次結構成了麥卡錫議長選舉受挫的原因，就眾院全數435席來說，麥卡錫需要獲得絕對半數（218票）才能當選，換言之共和黨只要有超過4人反對他，麥卡錫就無法坐上議長大位。

    但問題就出在「微弱優勢」上，美國將在2024年舉辦總統大選，因此共和黨強硬派希望能擊敗民主黨，推動對拜登政府和家庭的調查，而麥卡錫過往曾遭批評對民主黨太過溫和。

    麥卡錫前兩輪投票都未能成功，到了第三輪，他仍只拿下202票，雖然贏過對手喬丹（Jim Jordan）的20票，但卻沒能達到218票門檻，喬丹雖然是麥卡錫議長之路的一大障礙，但他本人卻呼籲黨員要票投麥卡錫，最後眾院決定休會至美東時間週三中午再行投票。

    眾議院上一次議長在首輪投票中難產，已經要追溯到1923年。

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