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    美眾議院將推選議長 麥卡錫恐未獲足夠支持票數

    美國聯邦眾議院3日選議長，共和黨內戰成焦點，麥卡錫議長之路遭遇險阻。（美聯社資料照）

    美國聯邦眾議院3日選議長，共和黨內戰成焦點，麥卡錫議長之路遭遇險阻。（美聯社資料照）

    2023/01/03 16:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨在期中選舉以些微議席優勢拿下聯邦眾議院掌控權，當地時間3日眾院將推選新議長，原先外界認為共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）議長寶座十拿九穩，不過麥卡錫在黨內保守派勢力質疑下，仍未獲得足夠黨內同志支持，能否順利當選議長，仍有變數。預料共和黨3日上午將開閉門會議，商討推選議長事宜。

    眾院435個議席中，共和黨佔過半的222席，民主黨佔213席。麥卡錫要爭取過半數、即218名眾議員支持才能出任議長，在沒有民主黨人會支持他的情況下，只要多於4名共和黨人倒戈，麥卡錫就無法當上議長，而目前已有至少5名共和黨議員表態不挺麥卡錫。

    《路透》報導，保守派不滿麥卡錫在上屆會期任眾議院少數黨領袖期間，對民主黨太過溫和，讓民主黨過去2年來能主導通過重大法案，也不滿他在政府資金、國防及邊境安全議題方面，對待民主黨時沒有採取更堅決立場。

    5位極右翼的自由黨團（Freedom Caucus）成員公開表示不挺麥卡錫，包含佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）、亞利桑納州眾議員畢格斯（Andy Biggs）、蒙大拿州眾議員羅森戴爾（Matt Rosendale）、維吉尼亞州眾議員古德（Bob Good）及南卡羅萊納州眾議員諾曼（Ralph Norman）。

    古德2日仍指責麥卡錫是問題的一部分而非解決方案，不認為他做議長會有所改變。麥卡錫回應稱：「我覺得我們明日會有好日子。」

    麥卡錫隨後與黨內反對聲音及支持者見面，有消息人士指會後仍有雙位數字的共和黨議員打算反對他任議長。

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