美眾院議長 百年來首次難產

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫三日在新國會的議長選舉中，三度闖關失敗，為眾院近百年來首度未能在首輪投票中選出議長。（歐新社）

2023/01/05 05:30

美新國會開議一團亂

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫三日在第一一八屆國會的眾院議長選舉中遭黨內極端保守派同志反叛，連續三輪投票都闖關失敗、未能登上議長寶座，為眾院自一九二三年以來首度未能在首輪投票中就決定新議長人選。眾院四日再度就新議長人選進行表決，但無法確定何時能選出新議長。

共和黨在去年十一月期中選舉以低飛過半的二二二席躍居多數黨，而眾院議長的當選門檻為全院過半的二一八票，因只有四票的跑票空間，照理麥卡錫應能輕騎過關；未料共和黨內極右派勢力公開反叛，另推畢格斯（Andy Biggs）與喬丹（Jim Jordan）與之爭鋒，甚至還有人投給澤爾丁（Lee Zeldin）、班克斯（Jim Banks）與唐納茲（Byron Donalds），以致麥卡錫在前兩輪投票中只拿到二○三票，第三輪更只有二○二票。至於民主黨人則全數支持眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。新眾院最後在新議長懸缺的情況下於三日午後休會，預計四日中午（台灣時間五日凌晨一時）重啟議長選舉程序。

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眾院過去一百年皆是首輪投票就決定議長人選，一九二三年投了九輪才選出新議長，一八五五年則是兩個月內投了一三三輪。根據規定，必須先選出新議長，新一屆眾議員才能宣誓就職、新國會才能開始運作。

麥卡錫鎩羽而歸不等於就此無緣議長大位，但意味新議長可能還得歷經多次投票、甚至延宕數日才會出爐。麥卡錫誓言他會選到贏為止。

麥卡錫在二○一五年就想選議長，但遭黨內右翼反彈，自覺當選無望而退出，如今捲土重來竟又面對同樣問題。麥卡錫難獲黨內極右派支持的原因之一，在於被視為對前總統川普不夠死忠。

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