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    打破164年紀錄！麥卡錫11戰仍未取勝 川普也得票

    麥卡錫歷經10輪投票卻都未能順利拿下絕對多數的票數。（路透）

    麥卡錫歷經10輪投票卻都未能順利拿下絕對多數的票數。（路透）

    2023/01/06 09:43

    首次上稿：08:35
    更新時間：09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長遲遲未出爐，本來呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）遭遇黨內強硬派對槓，時至美東時間週四晚間7時（台灣時間週五上午8時），麥卡錫歷經10輪投票卻都未能順利拿下絕對多數的票數，後來第11輪，麥卡錫依舊沒能取得強硬派共識，美眾院決定休會至美東時間週五再開。

    綜合外媒報導，在第10輪投票中，共和黨強硬派這次推出兩位候選人攪局，分別是佛州眾議員唐納茲（Byron Donalds）和奧克拉荷馬州眾議員赫恩（Kevin Hern），民主黨則維持全數力挺領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），結果第10輪開票結果為麥卡錫200票、傑福瑞斯212票、唐納茲13票、赫恩7票，1棄權票，10輪苦戰創下164年以來新紀錄。

    在稍事休息後，美眾院展開第11輪投票，結果傑福瑞斯依舊拿下民主黨全數212票，麥卡錫得200票，赫恩得7票，唐納茲則有12票，有趣的是前總統川普也獲得1票，另有1棄權票，麥卡錫苦吞第11敗，第11輪投票後，眾院決定休會至美東時間週五中午。

    共和黨在眾議員以222席的微弱優勢，多於民主黨的212席，此一席次結構成了麥卡錫議長選舉受挫的原因，就眾院全數席次、兩黨加上1空缺的435席來說，麥卡錫需要獲得絕對半數（218票）才能當選，換言之共和黨只要有超過4人反對他，麥卡錫就無法坐上議長大位。

    此次強硬派立場堅定，甚至有人提名前總統川普擔任眾議院議長，麥卡錫因此與強硬派多次交涉，並傳出他接受強硬派提出的要求，以冀換得選票。

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