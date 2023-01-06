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    美眾院議長仍難產 麥卡錫 連六投都失利

    力拚議長大位的美國眾院多數黨（共和黨）領袖麥卡錫再次三輪投票未過，累計已六連敗。（歐新社）

    力拚議長大位的美國眾院多數黨（共和黨）領袖麥卡錫再次三輪投票未過，累計已六連敗。（歐新社）

    2023/01/06 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一一八屆國會的眾議院議長人選四日持續難產，力拚議長大位的眾院多數黨（共和黨）領袖麥卡錫再次三輪投票未過，累計已六連敗，意味儘管他為求上位已對不挺他的黨內同志做出若干讓步，但仍無法爭取到當選議長門檻的二一八名眾議員的支持。

    眾院將於美東時間五日中午十二時（台灣時間六日凌晨一時）重啟議長選舉程序，目前並不清楚第七輪投票是否就能選出議長。眾院議長懸而未決已導致聯邦眾議員無法宣誓就職、眾院議事癱瘓與眾院委員會人事無法定案，也讓當事人麥卡錫的政治前途陷於險境，因為議長選舉拖愈久，麥卡錫勝出的機率就愈低。

    繼三日以二○三、二○三、二○二票三連敗後，麥卡錫四日因有一名共和黨人棄權，而以二○一、二○一、二○一票再度三連敗，累計六連敗；反觀民主黨推出的候選人、眾院民主黨領袖傑福瑞斯在迄今六輪投票中一直穩拿二一二票。

    麥卡錫爭取議長寶座六連敗的主因，在於遭到大約廿名強硬保守派同志反叛，這些保守派共和黨人認為麥卡錫太溫和、是「喬王」、沒膽在政府預算上逼民主黨人攤牌。六投皆不支持麥卡錫的共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）四日直言，美國人「要一張新面孔、新願景、新領導力」；拜登總統則說，眾院遲遲選不出議長讓美國尷尬。

    目前有跡象顯示，眾院共和黨人中的挺麥派與反麥派的協商已有所進展。根據了解，麥卡錫在三連敗後曾對反對他的黨內保守派做出若干讓步，但看似並未奏效，還反讓黨內溫和派擔心，此等讓步將削弱議長地位與導致眾院階級混亂。

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