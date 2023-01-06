攻打烏克蘭狂燒錢 俄羅斯政府向俄企「榨」錢

俄羅斯總統普廷。（路透）

2023/01/06 19:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭久拖，打仗開支也不斷增加，為此，俄政府近日頒布命令，打算從一些大宗商品生產商和國營企業手中擠出更多錢，同時削減非防衛需求開支，因應烏俄戰爭所需費用。

《彭博》6日報導，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）去年12月中發布命令，訂出包括提高從國營企業獲得的股利，以及肥料、煤礦生產公司「單次付款」等計畫，也要求「優化」國防和安全以外的預算開支，預期這部份應可省下至少1500億盧布。

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這是俄國政府所稱「收入動員」行動的一部分。消息人士說，為了戰爭相關開支，有必要獲得這些額外資金，目前尚未決定這些股利、單次徵稅額，要視2022年全年預算狀況，不過，政府將設法把國營企業股利定在淨利的50%以上。

在戰爭邁入第二年以及美歐制裁造成俄國經濟緊縮，已使俄國預算愈加吃緊。去年底俄國透過向能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）」收取暴利稅和股利，擴大預算盈餘，但是龐大開支承諾又讓預算可能陷入赤字，財政部預計2022年預算赤字將達俄國國內生產毛額（GDP）的2%。總統普廷12月承諾用於烏俄戰爭的軍費支出「無上限」。

另外，米舒斯京發布的命令也要求追加支出1750億盧布，安置從烏克蘭赫爾松遷到俄國的10萬人。《彭博》指出，這項安排顯然是承認克宮對於奪回赫爾松不抱什麼希望。

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