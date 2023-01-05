為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭軍情局長預告春季猛攻 會更深入攻擊俄國境內

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，烏克蘭將在春季發動「強力進攻」。（法新社、路透；本報合成）

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，烏克蘭將在春季發動「強力進攻」。（法新社、路透；本報合成）

    2023/01/05 22:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）4日在美國廣播公司新聞（ABC News）的訪問中透露，烏克蘭將在春季發動「強力進攻」，並耐人尋味地說，他預期會有更多「越來越深入」俄羅斯境內的攻擊行動。

    布達諾夫在基輔接受訪問，說可能會有更多進入俄國境內的攻擊，這些攻擊會「越來越深入」，但是沒說這些攻擊是否由烏克蘭發動，他說，他只能在戰爭結束後再談烏國對這些攻擊行動的責任問題。

    距離烏克蘭邊境數百公里遠的俄羅斯恩格斯（Engels）空軍基地去年12月26日遇襲，烏克蘭一直未承認為該次攻擊負責。但是布達諾夫在ABC的訪問中坦言，他「樂見此事」；被問到被俄國佔領的克里米亞遇襲事件，他說，「克里米亞是烏克蘭領土，我們能在我國領土上使用任何武器。」

    布達諾夫表示，烏克蘭正在規劃春季發動一場強力進攻，他預期3月時戰事會「最激烈」，「這是（我們將見到更多）領土被光復，最終擊敗俄羅斯聯邦的時候」，「這會在烏克蘭全境發生，從克里米亞到頓巴斯。」他說，烏克蘭的目標、「且我們將達成」，就是回到1991年時的疆界。

    談到於俄羅斯的未來，布達諾夫說，有幾個可能情況，但是訊息很明確：「你不該害怕俄羅斯轉型，那只會對全世界有利」。

    他說，俄國總統普廷的政權「是大家的笑柄」，俄軍部隊淪為防守他們在烏國境內還佔領著的土地，而這「維持不了多久」，「俄國不再是對全世界的軍事威脅，只是一個荒誕的傳說」，唯一的問題是俄國的核武和「那個不受控制的政權」，將讓全世界明白，俄羅斯廢除核武或者至少由國際監督其核武的必要性。

    烏克蘭部隊去年12月30日在烏東頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）郊外向俄軍據點開砲。（法新社）

    烏克蘭部隊去年12月30日在烏東頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）郊外向俄軍據點開砲。（法新社）

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（路透檔案照）

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首殺！俄軍急拿外銷印度T-90S補戰力 仍遭烏軍擊毀
    2023/01/05 20:41

    首殺！俄軍急拿外銷印度T-90S補戰力 仍遭烏軍擊毀
    東施效顰！俄軍炸彈模仿美JDAM 加飛翼卻無法精準導引
    2023/01/05 19:38

    東施效顰！俄軍炸彈模仿美JDAM 加飛翼卻無法精準導引

    優化資產配置 國雄無双攻守兼備成最佳亮點
    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅
    2023/01/05 17:43

    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅
    首輛「西方製造」來了 法國將支援烏軍AMX-10 RC裝甲車
    2023/01/05 09:53

    首輛「西方製造」來了 法國將支援烏軍AMX-10 RC裝甲車

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播