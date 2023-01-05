烏克蘭軍情局長預告春季猛攻 會更深入攻擊俄國境內

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，烏克蘭將在春季發動「強力進攻」。（法新社、路透；本報合成）

2023/01/05 22:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）4日在美國廣播公司新聞（ABC News）的訪問中透露，烏克蘭將在春季發動「強力進攻」，並耐人尋味地說，他預期會有更多「越來越深入」俄羅斯境內的攻擊行動。

布達諾夫在基輔接受訪問，說可能會有更多進入俄國境內的攻擊，這些攻擊會「越來越深入」，但是沒說這些攻擊是否由烏克蘭發動，他說，他只能在戰爭結束後再談烏國對這些攻擊行動的責任問題。

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距離烏克蘭邊境數百公里遠的俄羅斯恩格斯（Engels）空軍基地去年12月26日遇襲，烏克蘭一直未承認為該次攻擊負責。但是布達諾夫在ABC的訪問中坦言，他「樂見此事」；被問到被俄國佔領的克里米亞遇襲事件，他說，「克里米亞是烏克蘭領土，我們能在我國領土上使用任何武器。」

布達諾夫表示，烏克蘭正在規劃春季發動一場強力進攻，他預期3月時戰事會「最激烈」，「這是（我們將見到更多）領土被光復，最終擊敗俄羅斯聯邦的時候」，「這會在烏克蘭全境發生，從克里米亞到頓巴斯。」他說，烏克蘭的目標、「且我們將達成」，就是回到1991年時的疆界。

談到於俄羅斯的未來，布達諾夫說，有幾個可能情況，但是訊息很明確：「你不該害怕俄羅斯轉型，那只會對全世界有利」。

他說，俄國總統普廷的政權「是大家的笑柄」，俄軍部隊淪為防守他們在烏國境內還佔領著的土地，而這「維持不了多久」，「俄國不再是對全世界的軍事威脅，只是一個荒誕的傳說」，唯一的問題是俄國的核武和「那個不受控制的政權」，將讓全世界明白，俄羅斯廢除核武或者至少由國際監督其核武的必要性。

烏克蘭部隊去年12月30日在烏東頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）郊外向俄軍據點開砲。（法新社）

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（路透檔案照）

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