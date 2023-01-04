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    軍情動態》美海軍耗資近5億 採購2架XQ-58A殺手無人機

    XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。（圖擷自Military Defense YouTube）

    XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。（圖擷自Military Defense YouTube）

    2023/01/04 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近期以美金1550萬美元（約台幣4億7607萬1650元）向克雷多斯安全防衛公司（Kratos）採購了2架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機，外媒推測是為了開發名為「低成本自動協同穿透殺手」（Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer）次世代無人機系統，作為它的測試平台使用。

    根據海軍學會新聞（USNI）報導，美國海軍近日公布了與克雷多斯安全防衛公司的採購合約，美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）指出，這是為了發展海軍新型「低成本自動協同穿透殺手」次世代無人機系統計畫，該計畫對應美國空軍正在開發的協同戰鬥航空器（Collaborative Combat Aircraft）計畫。

    雖然美國海軍公布的合約未提到採購的2架XQ-58A「女武神」無人戰機是否為續航時間更長、飛行高度更高的第二批次升級型，但克雷多斯安全防衛公司將會負責一次性的工程、安裝、檢測、系統與子系統整合、地面與飛行運作等作業，預料將在2023會計年度的9月30日完成。

    XQ-58A「女武神」有開放式模組設計、從內部彈艙動用武器的能力，它能快速整合各式感測器和其他系統、自主以單獨或多機搭配模式進行戰鬥任務的無人機，XQ-58A「女武神」可降低測試平台成本，並能和空軍之間共享許多實驗數據，XQ-58A「女武神」只是作為測試平台，不會成為最終型號，這款機種的任務只是單純作為技術驗證用。

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