日本醉漢「用香蕉皮」怒K妻子 被捕辯：夫妻間正常行為

日本一名罹患酒精中毒症狀的59歲男子，日前喝醉回家後，與鄰居因亂停車問題爆發爭吵，不過被62歲的妻子制止，但他竟因此氣得「拿香蕉皮」痛打妻子的頭。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2024/05/26 23:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州福岡縣發生一起離奇家暴案，一名有酒精中毒症狀的59歲男子，日前喝醉回家後，與鄰居因亂停車問題爆發爭吵，被62歲的妻子制止後，他竟氣得「拿香蕉皮」痛打妻子的頭，讓妻子決定報警。日媒指出，警方到場後立即逮捕男子，男子卻向警方辯稱，「夫妻之間這種暴力很正常。」

綜合日媒報導，根據直方警察署指出，這起事件發生在17日晚間，一對住在福岡縣鞍手町以自營業為生的夫妻，在當日晚間發生爭吵，女方甚至遭到男方毆打。報導指出，出手打人的59歲丈夫平時將喝酒做為日常消遣，因此有嚴重的酒精中毒症狀，事發當晚他喝醉回家後，不滿自家空地遭到鄰居隨意停車，氣得要上門理論。

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但喝醉的男子出門前，就被62歲的妻子出聲勸阻，豈料竟因此激怒男子，他不但出言辱罵妻子，甚至隨手拿起一個香蕉皮朝妻子頭部打下去，之後妻子為了自保決定報警。等警方到場後，男子雖然承認拿香蕉皮打妻子的頭部，但他警方辯稱，是因為妻子在事發當時向他頂嘴，才讓他感到更加生氣。

不僅如此，這名男子還繼續辯稱，「難道這也能算是家暴嗎？只要是夫妻就一定會出現類似情況，這點程度的暴力算是很正常吧？」對此，警方當場斥責這名男子，「無論拿來攻擊的物體是什麼，用物體擊打他人都屬於違反的施暴行為，即便是夫妻也不例外。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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