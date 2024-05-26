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南韓總統尹錫悅與李強會談 望持續深化交流合作

南韓總統尹錫悅（右）26日在首爾與中國國務院總理李強（左）舉行雙邊會談。（歐新社）

南韓總統尹錫悅（右）26日在首爾與中國國務院總理李強（左）舉行雙邊會談。（歐新社）

2024/05/26 18:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅26日在首爾與中國國務院總理李強舉行雙邊會談，尹錫悅首先向李強表示，韓中近年來在多領域上重啟部長級對話，地方交流活躍，望未來兩國能深化交流合作，追求共同利益，李強則回應稱，中國希望與南韓共同努力，成為彼此可靠的好鄰居。

根據《韓聯社》報導，韓中日三國領袖峰會將於27日舉行，26日中國國務院總理李強與日本首相岸田文雄相繼飛抵首爾，三國26日先舉辦相互雙邊會談。在南韓與中國方面，尹錫悅表示雙邊近年來在多領域上重啟對話，地方交流活躍，希望兩國未來能深化交流合作，追求共同利益。

但尹錫悅也坦承，南韓與中國在國際社會上面臨著共同挑戰，受俄烏戰爭、以哈衝突影響，全球經濟不確定性增高，過去30多年來，南韓與中國共同克服許多難關，希望在全球多重危機的當下，南韓與中國可以繼續加強合作。

李強則回應表示，「中韓兩國一直堅持通過相互尊重、平等對話和真誠溝通，不斷深化友好和互信」，中國希望與南韓一同努力，「成為彼此可靠的好鄰居」。李強還提到，2024年為中韓日合作機制成立25周年，中方希望中國、日本、南韓三國能在27日的領袖峰會上取得成果，為三國合作和區域發展做出貢獻。

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