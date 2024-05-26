日中韓明峰會 北韓非核化共同目標

睽違四年的中日韓三國領袖峰會廿七日在南韓首爾登場，中國國務院總理李強（中）、日本首相岸田文雄（右）與南韓總統尹錫悅（左）將齊聚共商大計。（美聯社）

2024/05/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國、日本與南韓將在廿七日舉行睽違四年的中日韓三國領袖會談與預計發表共同宣言，據稱宣言草文內容包括北韓問題與反對「片面改變現狀的嘗試」，但恐遭中方反對。分析家普遍不認為該這場三邊會談能獲致任何具體成果，充其量是恢復三國間某種程度的對話。

中國國務院總理李強與日本首相岸田文雄預計廿六日抵達南韓首爾，這是中日韓三國領袖繼二○一九年十二月以來首次三國峰會，也是自○八年以來的第九次三國峰會。

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北韓、國際秩序及經濟為三大重點

日本讀賣新聞廿五日披露峰會的共同宣言草案內容，三大重點為北韓、國際秩序以及經濟合作貿易；其中針對北韓將強調維持朝鮮半島與東北亞和平穩定是三國的共同利益與責任，以及朝鮮半島完全非核化為三國共同目標；至於國際秩序方面主張「反對試圖以武力或恫嚇片面改變現狀」與確認遵守以國際法以及國與國之間的協議為基礎的義務的重要性。

報導中指出，由於中國可能反對有關北韓以及「反對試圖以武力或恫嚇片面改變現狀」等措辭，因此確切宣言內容仍有變數。該措辭常見於中國與鄰國在東海、台海與南海上的主權爭議。

香港南華早報指出，中日韓領袖峰會復辦的象徵意義大於實質，三國關係在停辦期間已有戲劇性轉變，過去歷史恩怨難解的日韓驟然和解交好並連袂向華府靠攏，北京相較之下則因貿易競爭與美國的關係降至史上最低。東京國際基督教大學國際關係教授納吉表示，該峰會主要目標是讓三國重拾某種程度的對話；北京可能希望藉由經濟文化層面的接觸拉攏日韓，而日韓則想避免被視為避免與中國接觸。

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