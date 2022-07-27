軍武新知》「女武神」降臨！ 美軍AI無人僚機試飛成功

XQ-58A女武神，投放ALTIUS-600無人機。（圖擷取自美國空軍）

2022/07/27 15:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）和無人機是航空領域最熱門的前端技術，美國軍方計劃將兩者結合起來，為戰機打造AI無人僚機，改寫未來的空戰模式。

據美國《國防新聞》（Defense News）報導，由美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）設計製造的2架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機，近日在美國空軍合作下，完成一系列試飛，最高時速達到1050公里，飛行距離近4000公里。

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去年3月，XQ-58A也日成功從內部彈艙中，釋放了1枚體積更小的無人機，完成「無人機釋放無人機」的特殊實驗，這對於未來的「空中博格」（Skyborg）計畫相當有幫助。

XQ-58A將成為「空中博格」AI計畫的一環，未來擬擔任F-35、F-15EX等有人戰機的「無人僚機」。一旦AI戰機發展成熟，則可以由一架載人戰機當核心，並在安全的空域，指揮數架甚至更多的AI無人僚機擊目標，並且承受敵方防空火網的打擊，減少載人機的損失。減少載人機的損失。

「空中博格」是美國空軍研究實驗室（AFRL）正在進行的大型AI計畫，採用開放式架構設計，目標是開發出一款能控制無人機進行自主飛行、起降，並協助飛行員作戰的AI，其範圍從初階的起飛與降落、中階的複雜空域中的飛行控制，到高階的空戰中判斷能力，無一不包。

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