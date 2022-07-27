為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》「女武神」降臨！ 美軍AI無人僚機試飛成功

    XQ-58A女武神，投放ALTIUS-600無人機。（圖擷取自美國空軍）

    XQ-58A女武神，投放ALTIUS-600無人機。（圖擷取自美國空軍）

    2022/07/27 15:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）和無人機是航空領域最熱門的前端技術，美國軍方計劃將兩者結合起來，為戰機打造AI無人僚機，改寫未來的空戰模式。

    據美國《國防新聞》（Defense News）報導，由美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）設計製造的2架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機，近日在美國空軍合作下，完成一系列試飛，最高時速達到1050公里，飛行距離近4000公里。

    去年3月，XQ-58A也日成功從內部彈艙中，釋放了1枚體積更小的無人機，完成「無人機釋放無人機」的特殊實驗，這對於未來的「空中博格」（Skyborg）計畫相當有幫助。

    XQ-58A將成為「空中博格」AI計畫的一環，未來擬擔任F-35、F-15EX等有人戰機的「無人僚機」。一旦AI戰機發展成熟，則可以由一架載人戰機當核心，並在安全的空域，指揮數架甚至更多的AI無人僚機擊目標，並且承受敵方防空火網的打擊，減少載人機的損失。減少載人機的損失。

    「空中博格」是美國空軍研究實驗室（AFRL）正在進行的大型AI計畫，採用開放式架構設計，目標是開發出一款能控制無人機進行自主飛行、起降，並協助飛行員作戰的AI，其範圍從初階的起飛與降落、中階的複雜空域中的飛行控制，到高階的空戰中判斷能力，無一不包。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播