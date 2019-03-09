專對中國執行自殺任務！ 美XQ─58A無人戰機試飛成功

2019-03-09 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州萊特─派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）發布聲明宣布，「XQ─58A女武神」長程高速亞音速無人機在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving ground）試飛成功，這款戰機的設計是專對中國執行自殺任務。

根據《經濟內幕》報導，美國空軍5日測試「XQ─58A女武神」無人戰機，這款戰機是為了對俄羅斯或中國執行自殺任務量身打造。美國已擁有F─22和F─35隱形戰鬥機，目的是為了突破嚴密防禦的空域，但是像俄羅斯和中國已經研發各種反隱身技術和戰略，「XQ─58A女武神」就是美方應對的方式。

美軍表示，從與軍火商簽訂合約至首次試飛，一如預期完成76分鐘的飛行時間，共花了超過2年半的時間，「XQ─58A女武神」無人戰機共有5個試飛計劃，分2階段進行，目標包括評估系統功能、空氣動力學性能以及發射、回收系統測試。

美國空軍研究實驗室（AFRL）的「XQ─58A女武神」無人戰機負責人道格．斯克蘇布洛斯基（Doug Szczublewski）說：「XQ─58A實現低採購和運營成本定義，同時具有改變遊戲規則的戰鬥能力。」

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