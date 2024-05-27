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竹市「晴空匯」大樓火警疏散351人 110人安置旅館

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，有31戶共110人被接往搭旅館安置。（記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，有31戶共110人被接往搭旅館安置。（記者洪美秀攝）

2024/05/27 16:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市28層樓高的「晴空匯」大樓火警案，消防局從昨晚到今天下午1點多完成D1棟住戶的疏散，共疏散351人，其中有31戶110人需市府協助安置，市府社會處也提供三家鄰近旅宿協助居民搭車前往；另有部分住戶則因輕微嗆傷而就醫，後續也會由市府安排前往旅宿休息，只要經確認大樓狀況解除，就會引導住戶返家園。

另針對送醫部分，經到下午近4點的統計結果，共有62人送醫，分別送往新竹台大分院及馬偕醫院和南門醫、國軍醫院及新竹縣的東元醫院和中國醫藥大學新竹附設醫院等醫院，部分住戶在檢傷後返家，有的則持續留在醫院觀察。

這起竹市高樓層火警案，據現場管委會提供資訊，起火的D1棟共有292名住戶，因樓層高，且濃煙濔漫整棟大樓，造成疏散進度受阻。消防局也從梯間確保安全下帶離住戶疏散，並在高樓層使用雲梯車進行疏散，到下午1點多，已初步疏散完畢，並展開逐戶清查。

因大樓有幾棟並非位在臨路區，後棟的部分也透過管委會的協助，持續瞭解是否有住戶受困於其中，消防局人員也在現場了解情況，並隨時準備提供援助。

此外，市府社會處也盤點轄內的旅館與安置處所，主動協助住戶解決今晚住宿與安置的問題。且與轄內九大醫院合作，讓醫院直接協助疏散的住戶，如有任何不適，第一時間可以到醫院進行預防性的治療，確認是否有呼吸道或是相關傷勢。

經了解，社會處收到需收容安置資料共31戶110人，已透過接駁車接送受災住戶，住戶也抵達鄰近的3家旅宿，後續市府也會關懷及了解相關需求，安置費用統一由市府支應。

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，有31戶共110人被接往搭旅館安置，部分住戶出現呼吸不順，也被安排就醫檢查。（記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，有31戶共110人被接往搭旅館安置，部分住戶出現呼吸不順，也被安排就醫檢查。（記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，部分住戶也從樓梯疏散。（新竹市府提供）

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，部分住戶也從樓梯疏散。（新竹市府提供）

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，有31戶共110人被接往旅館安置。（新竹市府提供）

新竹市晴空匯火警，D1棟的28層樓351人下午1點多已全部完成疏散，有31戶共110人被接往旅館安置。（新竹市府提供）

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