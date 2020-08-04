軍武新知》AI無人機制霸！ 美軍「空中博格」有新進展

參與「空中博格」計畫的美空軍XQ-58A「女武神」匿蹤無人戰機。（圖片取自美國空軍官網）

2020-08-04 17:44:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍針對名為「空中博格」（Skyborg）的無人機人工智慧系統（AI）計畫，提出正式標案，目前已由4家軍火商得標。依據美軍計畫，預計在2021年讓人工智慧（AI）系統能夠全自動駕駛無人機，2023年能夠成為「戰鬥機」！

美國空軍研究實驗室（AFRL）負責開發「空中博格」（Skyborg）的無人機，Skyborg並不是一架無人機的研發型號，而是一個開放架構的AI系統，其範圍從初階的起飛與降落、中階的複雜空域中的飛行控制，到高階的空戰中判斷能力，無一不包。

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據《國家利益》雙月刊網站1日報導，波音公司（Boeing）、諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）、通用原子公司（General Atomics）和奎托斯（Kratos）公司各獲得一份「空中博格」項目的無限期交付、無限量合同，價值高達4億美元（約新台幣120億元），但沒有立即分配啟動資金，這些公司將不得不相互競爭以獲得未來的訂單。

透過Skyborg項目，美國空軍希望部署一系列應用AI來適應戰場條件的無人系統。Skyborg無人機應該足夠便宜，可以承受戰鬥中的損失，但也應該有足夠的生存能力，以便它可以進入高端戰鬥，並作為有人戰鬥機的僚機。

一旦Skyborg 系統與現在已經研發出的先進匿蹤無人機，例如 XQ-58A 女武神（Valkyrie）相結合，其能夠負擔的任務，就比現役的無人機範圍更廣，而且較不怕任務風險造成的損失，畢竟飛行員的身價與訓練時間成本，常常遠高於飛行器本身。

Skyborg 計畫的命名中，字尾「borg」是戲劇《星艦迷航記》（Star Trek）中，虛構的一支宇宙種族，是半有機物半機械的生化人，大腦為人造的處理器，似乎暗指整個計畫的終極目標。

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