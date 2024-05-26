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聯合國估計巴紐山崩死亡數達670人 官員：救難人員已放棄希望

民眾在城鎮揚巴里（Yambali）的山崩現場挖掘，試圖找尋遭活埋的倖存者。（法新社）

民眾在城鎮揚巴里（Yambali）的山崩現場挖掘，試圖找尋遭活埋的倖存者。（法新社）

2024/05/26 22:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國移民機構估計，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）山崩的罹難人數恐驟升至670多人，遠超過25日推估的百人以上。移民機構官員表示，超過670名遇難者遭深埋在地下6到8公尺的範圍中，但目前僅找到5名遺體，當地居民和救難團隊已放棄找到倖存者的希望。

根據《美聯社》報導，聯合國國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）告訴媒體，目前估計有超過670人被埋在瓦礫土堆下。先前地方官員稱罹難人數可能達百人或以上，但截自週日（26日），搜救人員僅只找到5人遺體和一名遇難者的腿部。

山崩發生至今已超過48小時，據報導，目前現場救難人員已放棄在地下6至8公尺尋找倖存者的機會，對此阿克塔普拉克表示，受災民眾正試圖接受「無人存活」的可能。

國際移民組織估計，山崩造成的死亡數可能增加至670多人。

救難人員當前正將其他倖存者轉移至安全地帶，巴紐政府也正在山崩廢墟的兩側地方建立疏散中心。

巴紐恩卡省山崩事發於當地時間週五（24日）凌晨3點，該國數百間房屋因大規模山崩遭到掩埋，有超過670人被活埋在瓦礫土堆下。

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