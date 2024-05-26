愛女玩大怒神後腦出血喪命 母向六福村求償千萬遭駁回

新竹縣六福村遊樂園的大怒神。（取材自臉書）

2024/05/26 22:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前年2月1名女子到六福村玩大怒神後，感覺頭痛想吐，在園方醫護室休息1個多小時後狀況惡化，送醫不治，家屬質疑園方沒有清楚標示、沒配置專業醫護而延誤就醫，求償1千萬元，新竹地院審理認為目前並無醫學實證說明與大怒神G力與死因有關，且院方在安全標示與救護流程與經驗均無疏失，將全案駁回。

詹姓婦人說，111年2月26日下午1點半，女兒乘坐六福村大怒神後，隨即頭疼、手麻及想嘔吐等症狀。友人發現後，立即請園內工作人員協助，坐輪椅上送醫護室，園方護理人員僅表示症狀可能係因搭乘遊樂設施時太緊張，導致姿勢不正確，在設施快速下降時扭傷脖子，並無大礙，建議多休息，但女兒當時連站立都有困難，已經需人攙扶才可行走。

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她說護理人員沒有在黃金救援時間立即送醫，而是讓女兒休息、觀察超過1個多小時後，狀況惡化昏迷，園方在下午3點26分才送醫，國軍桃總斷層掃描為腦出血，轉榮總仍於2天後離世。

事後詹婦質疑大怒神標示不清，只針對心臟病高血壓及孕婦等警示，對於其他危險態樣完全無警示。她女兒並無心臟病高血壓病史，也非孕婦，卻仍發生死亡結果，女兒因搭大怒神產生腦充血進而昏厥死亡，園方卻沒有清楚標示告知，完全不盡責。

詹婦認為，園方並未配置適當專業合格醫護人員，將愛女第一時間送醫急救，存在嚴重延誤就醫情形。向六福村求償1千萬元。

法官根據醫療鑑定報告得知，大怒神因受因G力作用時間不長（不同於持續高速飛行的戰鬥機飛行員），休息後會改善症狀，對一般大眾而言，玩大怒神所受G力作用影響甚短，縱然可能會因大腦血流灌流下降或上升產生生理不適反應，然休息後會改善，且大怒神自98年啟用迄今搭乘人數眾多，均無血管破裂、腦內出血等症狀。

根據榮總醫療鑑定，死者有腦室內出血、急性水腦症，以目前醫學實證，仍無法說明與大怒神G力有無關係，因現行研究仍不足說明。 此外法官調查認為園方救護人員的救護作為，與救護站標準作業流程所定急救通報作業、傷病患一般照護與救護派車流程相符，難認救護人員有何救護經驗不足或延誤疏失。

經查六福村採取視覺、聽覺等多重警示方式，在大怒神周圍設置警告標示，向乘客播放啟動前警語及乘坐限制警語。

最後法官認為，大怒神已符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性；縱具有危害消費者生命、身體、健康之可能，園方亦已於明顯處做出相當警告標示措施，並無違反消費者保護法規定，全案駁回。

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