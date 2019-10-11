六福村「大怒神」故障 4遊客卡17層樓高

2019-10-11 17:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國慶連假4天，新竹縣關西鎮六福村主題樂園著名的遊樂設施自由落體大怒神，今天下午近3點發生故障意外，由於安全機制自動啟動，4名遊客卡在53公尺（約17層樓高）的高空中約5分鐘，所幸園方改以手動模式，讓遊客緩慢安全降落，經工程師檢修，15分鐘排除故障；其中兩名遊客「獲救」後不減興致，還繼續玩大怒神。

「大怒神真的發怒了！」大怒神故障影片被遊客PO到臉書社團「爆料公社」，引發網友熱議，網友說「坐這個不就是追求刺激，這才夠刺激永生難忘」，也有人開玩笑說「嚇死寶寶了」、「連假太累，大怒神罷工了」。

六福村表示，園區所有遊樂設施都有安全偵查機制，圓柱型大怒神，共有4個面，分別可供4台車共20名遊客，體驗刺激的自由落體，剎那間從53公尺高空中降至地面。

今天下午約2點53分，其中一台車在降落前，因電腦檢測到有安全疑慮，立即停止動作，改由工作人員手動模式，讓遊客緩慢安全降落。

六福村說，這4名遊客分屬兩個家庭，所幸遊客在園方緊急處置及說明後都獲得諒解，其中兩人已玩了好幾趟，另兩人在意外發生後，又再繼續玩。

今天是國慶連假第2天，六福村昨天湧入約遊客1萬人次；今天中午，遊客數已達1萬5000人次。

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