驚！ 女子「飛出」遊樂設施 撞護欄再撞昏少年

2019-10-08 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國赫爾遊樂園昨（7）日驚傳有名女子從遊樂設施上「飛落」意外，由於傷勢嚴重、造成現場血跡斑斑，而她在落地前還「撞昏」一旁的16歲少年科蘭（Ben Corran），最後2人都一度昏迷，經醫護人員急救後緊急送醫。

綜合外媒報導，據目擊者們表示，當時該名年約30歲的女子正在乘坐「Airmaxx 360」設施，可是開始沒多久，她就從設施「飛出去」，足足飛了15英尺（4.6公尺）才落地，現場血跡斑斑。

據科蘭的父親表示，事發前本來跟兒子開玩笑「等一下坐完不要嚇昏喔！」，沒想到兒子還沒開始玩就被撞昏！他表示，該名女子就像「彈珠台」裡的彈珠一樣，先將圍欄撞開，最後直接撞向兒子、壓在他身上，2人當場昏迷。

據報導，案發後醫護人員趕到現場急救並送醫，女子目前仍在醫院治療，但沒有生命危險，而柯蘭也只受了輕傷，甦醒後在家中休養、並無大礙；警方已開始調查此案，為了深入瞭解案情，正徵求更多目擊者及影片。

據報導，「Air Maxx 360」的特色是會360度搖擺、旋轉，還會在期間讓遊客呈現倒掛狀態、十分刺激，是赫爾遊樂園今年最熱門的設施之一，每逢假期總是大排長龍。

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