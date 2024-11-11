台中七期虐殺命案 凶殘主嫌被起底竟是警友副站長

涉及台中七期豪宅虐殺命案的劉姓主嫌。（民眾提供）

2024/11/11 21:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中七期豪宅上月19日傳出命案，27歲許男慘遭凌虐致死，過程中主嫌劉男等3嫌竟還拍下施虐影片上傳網路，嗆「讓你知道什麼叫人間地獄」等語，怵目驚心，今天更傳出，劉男竟是派出所的警友副站長，引起譁然，第六分局表示，案發後已立即請警友站剔除劉嫌警友身分，維護警譽。

回顧案情，死者許男與32歲主嫌劉男有毒品及債務糾紛，劉多次追討不成將新北市許男引誘約到台中，也就是劉位在七期豪宅租住處，與同夥拘禁許男凌虐致死，過程中還以手機拍下數段影片，其中一段約3分多鐘影片也在網路社群瘋傳。

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片中許男被脫得只剩下一條內褲，雙手被反綁嘴巴被膠帶封住，3名惡煞手段兇殘，輪流以電擊棒、鋁棒輪流施虐，揚言「我是變態、欠錢要不要還」、「你惹錯人了」、「今天送你上公海、去柬埔寨、去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄」，全然不顧全身已傷痕累累的許男。

許男時而點頭求饒，說話時已因傷重逐漸失去意識，接著側躺到地上奄奄一息時，3煞仍不斷出聲恐嚇「裝死、上點麻藥就好，這麼壯不會死」等語，導致許男就在七期百萬夜景前逐漸失去生命，警方獲報迅速在16小時內查緝到案，全案依私行拘禁致死、殺人、毒品防制條例等罪送辦，檢方聲押劉等3人獲准，涉案少年責付。

未料今天卻傳出劉男竟是第六分局警友站副站長，引起嘩然，第六分局表示，警方偵辦該起殺人案，經擴大清查相關涉案人等資料時，赫然發現劉嫌曾於去年12月21日加入本分局市政派出所警友站，自稱於中國經營醫美診所，且經審核無毒品、暴力犯罪等前科，詎料竟涉犯殺人案。

六分局強調，警友會屬於民間組織，但因警友具有較多與警方接觸機會，故在審查時皆需具備較嚴之身分標準，劉男當時並未有毒品及暴力犯罪等前科，沒想到如今竟涉犯重大刑案，已嚴重違反警友會協助維護社會治安宗旨，市政警友站已立即將劉嫌除名，以維護聲譽，警方辦案絕不護短，始終秉持不掩飾、不庇縱態度，展現維護治安決心。

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