孕婦下遊園車摔成粉碎骨折 六福村判懲罰賠償207萬

彭姓婦人在六福村搭遊園巴士下車時滑倒，摔成粉碎性骨折。（記者蔡彰盛翻攝）

2024/05/26 17:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕彭姓婦人2021年到新竹縣六福村主題遊樂園遊玩時，搭乘遊園巴士在下車時滑倒，摔成粉碎性骨折，事後求償110萬並依消費者保護法請求一倍懲罰性賠償金，新竹地院審理認為事故現場地面不平整，確實極易使人滑倒，判賠103萬餘元，加上一倍懲罰性賠償金，合計應賠償207萬元。

彭女說，2021年11月4日到六福村主題遊樂園遊玩，乘坐遊園巴士於抵達目的地下車時滑倒，左側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折。當時遊園巴士下車處地面為黃土，摩擦係數低，園方未鋪設容易站立、行走以避免滑倒的材質，且未督促司機或隨車人員提醒乘客注意下車安全，亦未設置明顯警告標語。

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事故發生後，園方才將下車處地面鋪上水泥，漆上黃線警示，並新設告示牌，更可證園方於事故發生時並未提供安全措施。

彭女因本事故的醫療、看護費用、工作損失與精神慰撫金合計110萬，並依消費者保護法規定，請求損害額一倍的懲罰性賠償金。

園方則辯稱彭女下車時手抱嬰兒，又懷有身孕，可能於下階梯時因重心不穩、單腳無法支撐而跌倒；或因嬰兒阻擋視線，看不到地面，憑感覺下車而踩空跌倒，彭女是因個人異常因素跌倒，並非於踩踏地面時滑倒，拒絕賠償。

法官勘驗現場照片，發現彭女倒臥在地，其腳底著地處地面並不平整，凹陷處並堆積黃土、沙子、碎石、落葉等雜物，確實極易使人滑倒。

園方辯稱彭女下車時手抱嬰兒，又懷有身孕，是因個人異常因素跌倒，然而法官認為，六福村為國內知名遊樂園，進入園區消費者人數眾多並跨越各年齡層，依一般社會大眾合理期待，屬老幼婦孺皆宜環境，本應於遊園巴士下車處地面保持平坦、無障礙，以避免消費者下車時發生危險。園方抗辯彭女抱嬰、懷孕為異常因素云云，實不可取。

儘管六福村聲請法官前往現場勘驗，然法官認為，園方坦承事後在下車處已增加水泥鋪面、漆上黃線、更換告示牌，顯然已無法勘驗事故發生當時的狀況，因此法官認為沒有勘驗現場的必要。

法官審酌彭女於事故發生時懷有身孕，因傷勢須專人照顧逾5個月，六福村則係國內知名企業，旗下有各大品牌，實收資本額高達19億元，判賠彭女103萬餘元，加上一倍懲罰性賠償金，合計應賠償207萬元。

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