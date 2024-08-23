涉打死年僅9個月幼子 台中離婚家暴男被聲押

廖男涉嫌打死年僅9個月大幼子，中檢聲請羈押禁見。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/23 22:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市又發生虐童致死疑案，有家暴記錄的廖姓男子與妻子離婚分居，年幼女兒與年僅9月大兒子與母親同住，廖男21日以提前為女兒慶生為由，將母親與兒女載到台中市東區住處，之後涉嫌於22日打死9月大幼子。警訊時，廖男一度聲稱幼子趴睡窒息，但他無法解釋幼子身上傷痕，台中地檢署依刑法重傷害致死罪、凌虐幼童致死罪等罪名，涉案重大而向台中地方法院聲請羈押禁見，台中地院目前裁定中。

台中市警局三分局調查，廖男原本聲稱兒子趴睡窒息死亡，不過，醫院急救發現，9月幼子身上遍布傷痕，廖男才改口承認，兒子哭鬧而打了他。警方認為廖男與前妻甘女兩人說詞避重就輕，列為重要關係人，報請台中地檢署指揮偵辦，中檢今晚認為廖男涉案重大，聲押禁見。

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27歲廖男有家庭暴力通報記錄，與前妻23歲甘姓女子育有一對子女，兩人今年5月離婚分居，甘女住外縣市，廖男搬到台中市東區，子女與甘女同住，他在本月21日聲稱要提前為女兒慶生，將甘女與小姊弟載到東區住處慶生，卻發生憾事。

中市警局三分局調查，22日晚間警方接獲報案，9月大男嬰失去生命跡象，消防局救護車將男嬰送醫搶救，仍不幸不治，男嬰身上有諸多不明傷痕。警方立刻介入偵辦，廖男坦承曾動手打兒子，但警方發現廖男與甘女兩人說詞都有避重就輕之嫌，檢方則以涉嫌虐死男嬰為由，向法院聲請羈押禁見。

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