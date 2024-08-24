九州博弈洗錢438億 查扣資產41億 台灣最大第三方支付洗贓 總裁陳政谷起訴

九州博弈洗錢集團利用自營的第三方支付公司層層轉帳，將高達438億元博弈及詐騙所得洗至境外，檢調查扣抄獲的現金。（記者洪定宏翻攝）

2024/08/24 05:30

〔記者洪定宏、張瑞楨／綜合報導〕台中地檢署偵辦九州博弈洗錢集團，指揮警調查出，集團利用自營的第三方支付公司層層轉帳，將高達四三八億元博弈及詐騙所得洗至境外，成為全台營運規模最大的第三方支付；全案已抄獲現金一億六千萬元、加上動產、不動產等共查扣約四十一億元，有「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷等三十三人遭起訴。

先洗至境外 再透過假合約匯台

參與偵辦的調查局航業調查處高雄調查站表示，犯罪集團利用自營的第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團，以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該虛擬帳號連結至第三方支付公司的實體帳戶，等款項匯入，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網或詐團以現金提領。

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航高站追查發現，該水房集團協助洗錢高達四百多億元，從中收取代收手續費，將不法所得先匯往國外虛設人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回台灣。

辦詐欺案揪出 拘提48人押11人

航高站會同高雄市刑警大隊科偵組追查，除查扣現金，並凍結帳戶十二億元、扣押不動產二十五億元、賓利等豪車廿輛，以及黃金、名酒等，拘提到案四十八人，有十一人遭收押禁見。

全案起於橋頭地檢署前年偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，台中檢方接著查出剛谷公司隸屬九州集團，揭發整宗洗錢犯行。

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