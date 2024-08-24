九州博弈集團案中檢起訴 總裁與洩密警政監續羈押

2024/08/24 01:30

〔中央社〕中檢偵辦九州博弈集團案，昨天起訴集團總裁陳姓男子等32人及涉洩密的刑事局警政監林明佐，經檢方移審後，陳男與林明佐等6人，經台中地院裁定接續羈押禁見，另有2人交保。

依據檢方起訴書指出，全案源起橋頭地檢署於民國110年間偵辦詐騙案件時，發現有被害款項流向位於台中市的某科技公司，因而協請中檢偵辦。

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經中檢分析研判，發現九州博弈集團管理的科技公司開發第三方支付系統OnePaid提供博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪，檢警自民國112年5月至113年5月間，對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等65處發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人。

其中，九州集團總裁陳男及集團幹部史姓前記者等11人，經檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准，並查扣總價值約新台幣41億5304萬元的不動產、名車、存款與現金等物。

全案偵辦期間，檢方發現刑事局警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，並提供檢警偵辦方向供集團參考以包庇犯行，經清查林明佐涉收賄4451萬元。

全案經中檢偵辦後，23日將博弈集團總裁陳男與幹部等32人及林明佐依法起訴。

陳男、集團幹部與林明佐等12人於台中看守所收押將滿4個月，檢方起訴後一併移審台中地院，院方23日下午召開延押庭，其中8人已於當天晚間裁定，包括陳男、林明佐等6人法官裁定接續羈押，另外集團幹部史姓前記者、張姓女幹部，各以新台幣500萬元、50萬元交保。（編輯：徐睿承）1130824

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