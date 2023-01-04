阿波羅7號最後一位太空人去世 享耆壽90歲

美國太空計畫「阿波羅7號」最後一位太空人於3日去世，享耆壽90歲。（圖擷取自「阿姆斯壯航空與航天博物館」推特）

2023/01/04 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空總署（NASA）曾在1968年成功發射「阿波羅7號」太空艙，完成環繞地球一圈的任務；日前，阿波羅7號最後一名太空人康寧翰（Walter Cunningham）離開人世，享耆壽90歲，目前還未公開死因。

綜合外媒報導，NASA發言人雅各布斯（Bob Jacobs）證實康寧翰死訊，而康寧漢妻子也表示康寧漢已於3日離世，但2人都沒有針對康寧漢的死亡提供更近一步的資訊。

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據悉，康寧翰於1963年加入NASA，是NASA太空艙載人計畫最早的成員之一，且被選中駕駛阿波羅7號。除了完成被指派的任務「環繞地球一圈」，阿波羅7號首次從美國太空船上發送電視直播信號，將太空艙內的畫面傳送給更多人觀看。

康寧翰家族在一份聲明中寫道，「對於康寧翰這一生，我們感到相當自豪。他作為一個愛國者、探險家、飛行員、太空人、丈夫、兄弟和父親，也會使我們對他深懷感念。」NASA也在聲明中提到，世界失去了一位真正的英雄，我們將深切懷念他。

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.



Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7 — NASA （@NASA） January 3, 2023

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