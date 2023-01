阿波羅7號最後一位太空人去世 享耆壽90歲

2023/01/04 09:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國航空總署(NASA)曾在1968年成功發射「阿波羅7號」太空艙,完成環繞地球一圈的任務;日前,阿波羅7號最後一名太空人康寧翰(Walter Cunningham)離開人世,享耆壽90歲,目前還未公開死因。

綜合外媒報導,NASA發言人雅各布斯(Bob Jacobs)證實康寧翰死訊,而康寧漢妻子也表示康寧漢已於3日離世,但2人都沒有針對康寧漢的死亡提供更近一步的資訊。

據悉,康寧翰於1963年加入NASA,是NASA太空艙載人計畫最早的成員之一,且被選中駕駛阿波羅7號。除了完成被指派的任務「環繞地球一圈」,阿波羅7號首次從美國太空船上發送電視直播信號,將太空艙內的畫面傳送給更多人觀看。

康寧翰家族在一份聲明中寫道,「對於康寧翰這一生,我們感到相當自豪。他作為一個愛國者、探險家、飛行員、太空人、丈夫、兄弟和父親,也會使我們對他深懷感念。」NASA也在聲明中提到,世界失去了一位真正的英雄,我們將深切懷念他。

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.



Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7