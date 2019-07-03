人類登月膠卷 他6778元買下、拍賣價估6200萬

2019-07-03 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕1969年美國太空總署（NASA）的阿波羅11號任務，首次將人類送上月球，完成歷史壯舉。然而，將這個偉大時刻紀錄下來的膠卷，卻不知怎麼地被當時NASA的實習生，以約218美元（新台幣6778元）的價格買下，十幾年後，登月膠卷出現在拍賣會上，價值已經上看200萬美元（約新台幣6200萬），當初買下他的實習生成為最大贏家。

跟據《CNN》報導，1976年在NASA當實習生的蓋瑞．喬治（Gary George），幸運地以218美元的價格，向NASA買下65盒登月任務的膠卷，喬治甚至不知道裡面有哪些具體內容。他將大部分的膠卷轉售給當地電視台，但根據父親的建議留下其中3盒，並保存至今。

這些膠卷總共2個半小時的長度，清楚記綠了太空人尼爾．阿姆斯壯在月球表面的第一步、時任美國總統尼克森的談話，以及美國國旗插入月球地表的時刻。30年後，喬治聽到NASA為了登月40週年，試圖追回以前的影像後，把膠卷回去NASA，這才發現他手中這些影像有多麼清晰且珍貴。

在今年，喬治將決定將這原始膠卷拍賣，拍賣會將於7月20日，也就是阿波羅11號任務的50週年舉行，起標價是70萬美元（約2100萬新台幣），而根據蘇富比估計，膠卷品質良好，最高可達200萬美元（約新台幣6200萬）的價值。

NASA當實習生的蓋瑞‧喬治（Gary George ）保存的3盒膠卷，將在7月20日，阿波羅11號任務50週年拍賣。（歐新社）

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