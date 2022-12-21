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    中國多位名人近日猝逝 網質疑：染疫死亡不能說？

    京劇名伶儲蘭蘭近日猝逝，年僅40歲，外界質疑是確診新冠後死亡。（圖擷取自微博）

    京劇名伶儲蘭蘭近日猝逝，年僅40歲，外界質疑是確診新冠後死亡。（圖擷取自微博）

    2022/12/21 10:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情近期升溫，但中國國家衛生健康委員會迄今只公佈少數死亡病例，引起民眾懷疑官方是否「蓋牌」，存在死亡病例「黑數」。近期中國有多位名人突然猝逝，包括京劇名伶儲蘭蘭、設計北京奧運吉祥物的清華大學教授吳冠英等，許多網友均懷疑是確診新冠而亡。

    綜合外媒報導，北京戲曲藝術職業學院19日發布訃告，表示儲蘭蘭18日凌晨1點因病搶救無效去世，享年40歲。而儲蘭蘭突然急病去世，引發各界猜測，儲蘭蘭一位徒弟則聲稱她是「因某流行性肺炎併發症香消玉殞」，而這個「某流行性肺炎」可能就是新冠變種病毒株Omicron。

    中共官媒《北京日報》報導指出，北京奧運吉祥物設計者、清華大學美術學院教授吳冠英12月20日上午因感染「重型感冒」去世，享壽67歲。官方對於吳冠英死於「重型感冒」的說法在微博引起質疑：「新冠重症吧？」、「新冠都不敢說了」、「『重型感冒』是什麼？」、「這樣死亡一例就不用記在新冠頭上了」、「直接說新冠是說不出口嗎？」、「專有名詞：重感冒」、「好一個重型感冒，新冠牌的是不是？」

    除了儲蘭蘭與吳冠英以外，37歲前中超足球運動員王若吉傳出也因為新冠併發症而死，其他還包括中國華僑攝影學會副會長方學輝、中國電影藝術研究中心原主任兼黨委書記陳景亮、著名藥劑學家魏樹禮等人都在近日逝世，上述多人死因都是「因病去世」，沒有提到「新冠」二字。

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    中國官媒指出，設計北京奧運吉祥物的清華大學教授吳冠英死於「重型感冒」，「重型感冒」說法引起中國網友嘲諷。（圖擷取自微博）

    中國官媒指出，設計北京奧運吉祥物的清華大學教授吳冠英死於「重型感冒」，「重型感冒」說法引起中國網友嘲諷。（圖擷取自微博）

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