為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國放棄清零 法新社：各地火葬場大排長龍

    男子今天捧著骨灰走出北京一處火葬場。而當地火葬場工作人員16日就抱怨說，他們已不堪沉重負荷。（法新社）

    男子今天捧著骨灰走出北京一處火葬場。而當地火葬場工作人員16日就抱怨說，他們已不堪沉重負荷。（法新社）

    2022/12/20 23:21

    〔中央社〕中國各地火葬場今天告訴法新社，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。中國正在對抗暴增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，政府已承認難以監控疫情。

    法新社報導，中國政府上個月突然決定取消近3年的封控、隔離和大規模檢測措施，讓醫院難以處理大量病患，藥店貨架上的藥品也被買光。

    在有3000萬人口的重慶市，當局本週敦促症狀「輕微」的人照常上班。當地一家火葬場告訴法新社，他們已經沒有空間存放屍體。

    一名匿名的工作人員說：「最近幾天收到的屍體數量比以前多了很多倍。」

    他說：「我們很忙，不再有冷藏空間來存放屍體。」

    「我們不確定（這是否與疫情有關），你需要問負責的領導。」

    在南方大城廣州市，增城區的火葬場告訴法新社，他們每天要火化超過30具屍體。

    廣州市另一家火葬場說，他們也「非常忙」。

    一名工作人員說：「比往年忙3、4倍，我們每天要火化超過40具屍體，而以前只有10幾具。」

    他們說：「整個廣州都是這樣。我們不斷接到電話。」他們強調「很難說」屍體的激增是否與疫情有關。

    在中部城市保定，一個火葬場的員工告訴法新社：「我們當然很忙，現在哪個工作場所不忙？」

    在首都北京，地方當局今天通報，只有5人死於COVID-19，比前一天的2人要多。

    在北京的東郊火葬場外，法新社記者看到有10多輛車在等待進入，其中大部分是靈車或葬禮用車輛。

    進入火葬場的時間明顯拖長，排在隊伍前面的司機告訴法新社，他已經等了幾個小時。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京戰狼外交給法國穿小鞋 誆稱法方願助「推進中國式現代化」
    2022/12/20 22:57

    北京戰狼外交給法國穿小鞋 誆稱法方願助「推進中國式現代化」
    中國COVID疫情恐奪百萬命 衛生專家憂：想避免悲劇為時已晚
    2022/12/20 19:00

    中國COVID疫情恐奪百萬命 衛生專家憂：想避免悲劇為時已晚

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    中國民眾搶購檸檬抗疫 滯銷價跌到價格翻倍
    2022/12/20 18:20

    中國民眾搶購檸檬抗疫 滯銷價跌到價格翻倍
    自由說新聞》阻真相外洩？爆中國大批警力駐守北京火葬場
    2022/12/20 16:18

    自由說新聞》阻真相外洩？爆中國大批警力駐守北京火葬場

    青埔這案3房坪效 超越市心豪宅⋯
    中國連兩天通報死亡病例 官方數字：5死
    2022/12/20 13:04

    中國連兩天通報死亡病例 官方數字：5死
    美媒：中共20大期間 北京市醫院即出現群聚感染
    2022/12/20 12:13

    美媒：中共20大期間 北京市醫院即出現群聚感染
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播