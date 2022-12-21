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    中國疫情爆發 美國務院：願分享疫苗協助控制疫情

    中國近期放寬防疫限制後，國內疫情迅速升溫，美國國務院20日表示，為協助中國控制疫情，願意分享疫苗，並指此舉也符合世界其他地區的利益。（路透）

    中國近期放寬防疫限制後，國內疫情迅速升溫，美國國務院20日表示，為協助中國控制疫情，願意分享疫苗，並指此舉也符合世界其他地區的利益。（路透）

    2022/12/21 09:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期放寬防疫限制後，國內疫情迅速升溫，民間甚至爆出搶藥潮以及喪葬排隊塞車，美國國務院20日表示，為協助中國控制疫情，願意分享疫苗，並指此舉也符合世界其他地區的利益。

    中國在本月初放寬武漢肺炎防疫措施後，疫情迅速肆虐，全球官員和衛生專家正密切關注疫情發展。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）週二表示，美國隨時準備協助中國應對迅速升溫的疫情，並指若傳播不受控制，恐會對全球經濟造成影響。普萊斯指出，美方準備繼續提供與COVID-19相關的衛生支持，給包含中國在內的世界各國，他也強調，這與政治無關，與地緣政治無關。

    針對是否會提出由美方提供疫苗給中國，普萊斯也表示，他不打算私下討論，並指美方已多次公開表示，他們是全球最大的武肺疫苗捐助者。他也提到，在中國發生的事情，確實對全球經濟發生影響，並警告要提防從中國爆發的新變種，因為每當病毒以不受控制的方式在任何地方廣泛傳播時，它就有可能再出現變種。

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