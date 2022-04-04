為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疫情擋不住！中國官方批准2款mRNA疫苗臨床試驗

    中國疫情吃緊，康希諾生物、石藥集團及中國國藥集團中國生物等3家公司近日先後宣布，自家研製的新疫苗獲准臨床試驗。圖為北京市民眾排隊接種疫苗。（法新社資料照）

    中國疫情吃緊，康希諾生物、石藥集團及中國國藥集團中國生物等3家公司近日先後宣布，自家研製的新疫苗獲准臨床試驗。圖為北京市民眾排隊接種疫苗。（法新社資料照）

    2022/04/04 21:20

    〔中央社〕中國康希諾生物、石藥集團及中國國藥集團中國生物等3家公司近2天先後宣布，自家正在研製的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗獲准進入臨床試驗階段。其中2款為中國至今仍未施打的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

    綜合中國媒體報導，康希諾生物今早以陸股上市公司身分發布公告指出，公司開發的mRNA疫苗已獲得中國國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批件。

    也是陸股上市公司的石藥集團則於3日晚間公告，公司開發的mRNA疫苗SYS6006，已獲中國官方批准開展臨床研究。

    同一天，中國國藥集團中國生物也發布上市公司訊息，指公司研製的第2代重組蛋白疫苗，也獲得中國官方的臨床試驗批准文件。

    康希諾表示，旗下mRNA疫苗是在2020年5月與加拿大Precision NanoSystems（PNI）公司達成協議，由PNI負責疫苗開發；康希諾負責臨床前測試、人體臨床試驗、監管批准和商業化，且有權在亞洲（日本除外）將這款疫苗商業化；其他地區則由PNI保留。

    石藥集團則宣稱，旗下mRNA疫苗屬自主（自行）研發，係根據毒株流行情況進行「針對性的抗原突變設計」。而臨床前研究表明，這款疫苗對當前主流突變毒株「具有良好的免疫保護效力」。

    COVID-19疫情爆發2年多來，中國國內雖在研究mRNA疫苗，但至今一直沒有獲准上市，絕大部分仍使用傳統技術的滅活疫苗，被普遍認為難以抵擋變種病毒的侵襲，防護力與mRNA疫苗相較並不充分。

    在上述2款mRNA疫苗之前，由沃森生物和艾博生物合作研發的mRNA疫苗正處於三期臨床試驗階段，同時正進行人體注射第3劑的相關研究。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    莫德納宣布3項計畫 開放mRNA技術研發新疫苗
    2022/03/08 09:10

    莫德納宣布3項計畫 開放mRNA技術研發新疫苗
    中研院廣效mRNA疫苗 陳時中：離上市還久但高度期待
    2022/02/15 15:23

    中研院廣效mRNA疫苗 陳時中：離上市還久但高度期待

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    獨家》領先全球！翁啟惠馬徹團隊廣效mRNA疫苗 抗變異株
    2022/02/15 08:00

    獨家》領先全球！翁啟惠馬徹團隊廣效mRNA疫苗 抗變異株
    獨家》中研院長廖俊智團隊mRNA疫苗 曾數度在P3進行動物實驗
    2021/12/17 18:16

    獨家》中研院長廖俊智團隊mRNA疫苗 曾數度在P3進行動物實驗
    甫傳棄打科興 巴西又擬引進中國康希諾疫苗
    2021/10/02 14:22

    甫傳棄打科興 巴西又擬引進中國康希諾疫苗
    中國生物將祭重組蛋白等4款疫苗
    2021/09/01 15:57

    中國生物將祭重組蛋白等4款疫苗
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播