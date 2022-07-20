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    2022人口販運評比出爐！中國連6年最差 徐州鐵鍊女事件受矚目

    美國國務院公布「2022年全球防制人口販運評比」報告，中國持續被列為表現最差。圖為美國務卿布林肯。（路透）

    美國國務院公布「2022年全球防制人口販運評比」報告，中國持續被列為表現最差。圖為美國務卿布林肯。（路透）

    2022/07/20 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在當地時間19日公布「2022年全球防制人口販運評比」報告，我國與美、英等國並列為最高的「第一級」國家。而中國持續被列為表現最差的「第三級」國家，報告中還特別提及受國際輿論關注的徐州「鐵鍊女」事件。

    綜合外媒報導，中國連續6年被列為表現最差的第三級類國家，與伊朗、北韓、古巴等21國並列，報告中特別提及廣受國際社會討論的徐州豐縣鐵鍊女事件，凸顯中國在人口販運的糟糕情況。鐵鍊女事件引起罕見公憤，中國政府最終起訴了這起「不涉及跨國因素」的人口販運案，是2017年以來首見。兩名涉案的人口販運嫌犯，目前仍在審理中。

    中國人權組織「中國婦權」創辦人張菁說，「雖然輿論十分關注這起事件，但如今仍沒有結果，至今鐵鍊女在哪、她的身分、是否已得到妥善安置，哪些官員需要被譴責，仍舊未知」。她提到，中國政府有能力及資源去解決問題，「他們什麼都有，但是他們不作為，所以鐵鍊女事件，不會得到真正解救」。

    而美國國務院的報告中也再次提到新疆強迫勞動問題，報告顯示，中國政府實施廣泛的強迫勞動政策，包括以「職業培訓」、「去極端化」為由，持續大規模任意拘留維吾爾人、哈薩克人、吉爾吉斯人以及其他少數民族。報告還說，中國政府透過監視、騷擾、威脅他們及其家人，並以引渡請求，來強迫遣返和拘禁居住在國外的少數民族。

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