涉助納粹屠殺逾萬人 德國97歲老婦被判有罪

年輕時在納粹集中營當秘書的97歲德國老婦人佛希納（Irmgard Furchner）被控共謀殺害超過1萬人，德國法院今天判處她有罪，處以兩年徒刑，緩期執行。（路透）

2022/12/20 20:32

〔中央社〕年輕時在納粹集中營當秘書的97歲德國老婦人佛希納（Irmgard Furchner）被控共謀殺害超過1萬人，德國法院今天判處她有罪，處以兩年徒刑，緩期執行。

法新社報導，這是德國最近幾場納粹大屠殺的審判之一，承審法官葛羅斯（Dominik Gross）宣讀被告佛希納的判決結果。檢方表示，佛希納涉及在波蘭施圖特霍夫（Stutthof）集中營「殘忍且蓄意謀殺」被囚禁者。

請繼續往下閱讀...

佛希納坐著輪椅、戴著頭巾和醫療口罩，由法庭宣判她犯下上萬起殺人幫凶罪。她的照片被法院下令模糊處理。

她是德國數十年來因納粹時期罪行受審的首名女性。

本月審判接近尾聲時，被告終於打破沉默，首度對被控罪名表達懊悔。她在德國北部伊茲赫鎮（Itzehoe）的地方法庭上說：「我對發生過的所有事情感到抱歉。」

2021年9月審判程序剛開始時，佛希納曾試圖潛逃，從她居住的養老院前往一座地鐵站。她成功避開警察好幾個鐘頭，接著就在鄰近的漢堡市（Hamburg）落網，並被拘留5天。

她的律師要求判她無罪，表示審理過程中呈現的證據「並未證據確鑿地顯示」她知道有人被殺。由於事發時佛希納只有十多歲，案件交由少年法庭審理。

檢方表示，大約有6萬5000人命喪這座鄰近如今波蘭格但斯克（Gdansk）的集中營，包括「猶太囚犯、波蘭游擊隊成員和蘇聯戰俘」。

佛希納1943年6月至1945年4月在集中營指揮官霍比（Paul Werner Hoppe）的辦公室工作。根據起訴書，她負責記錄這名納粹親衛隊（SS）官員口述的命令，並替他處理文書。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管佛希納當時為平民身分，但法官認同她當時完全清楚集中營的情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法