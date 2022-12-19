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    中國「性學第一人」劉達臨離世 享壽90歲

    中國性學教授劉達臨12月17日在醫院內離世，享壽90歲。（圖翻攝至推特@xiongimage）

    中國性學教授劉達臨12月17日在醫院內離世，享壽90歲。（圖翻攝至推特@xiongimage）

    2022/12/19 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「性學第一人」、上海大學社會學院教授劉達臨經證實，於12月17日在醫院內離世，享壽90歲。劉達臨生前投入畢生精力於「性學」研究，被譽為中國性社會學研究的第一人、官方認證的性學大師。

    據《澎湃新聞》報導，中國性學教授劉達臨生前創作出無數作品，包括創辦《性教育》雜誌、《性社會學》、《中國性文化史》、《世界古代性文化》、《世界當代性文化》等著作，甚至在1995年於上海青浦創建中國唯一一間「性文化博物館」，主要為讓更多人了解中國性學的發展及歷史，最終因設立位置不明顯，導致2015年面臨閉館。近日，劉達臨於上海六院ICU病房經搶救後不治，享壽90歲。

    從1989年至1990年，劉達臨自籌經費，通過重重考驗及世俗偏見，開始中國首次規模最大的性文明調查，並產出2萬例的報告，成就中國的「金西報告」。據了解，金西為一名美國教授，曾成功主持了17000人的性調查，當時轟動全世界，進而成為世界性社會學的奠基人。

    劉達臨也被譽為21世紀引導中國走向幸福的六個代表人物之一，同時，被選為亞洲性學聯合會的副主席，並被授予「德國赫希菲爾際性學大獎」之至高榮譽。

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