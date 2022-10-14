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    疫情導致失業、收入減少 日本職業婦女輕生數增加近3成

    日本厚生勞動省今天（14日）公布2022年「自殺對策白皮書」，2021年職業婦女的自殺數與疫情前5年的平均數相比，增加了28%。（美聯社資料照）

    日本厚生勞動省今天（14日）公布2022年「自殺對策白皮書」，2021年職業婦女的自殺數與疫情前5年的平均數相比，增加了28%。（美聯社資料照）

    2022/10/14 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省今天（14日）公布「自殺對策白皮書」。根據統計，在2021年的自殺者中，職業婦女的人數上升到1696人，比起2020年雖然減少10人，但與2015年到2019年的平均人數相比，增加了28%。厚生勞動省表示，日本女性多為非典型勞動者，自疫情發生以來仍然苦於失業的不安與收入減少。

    《讀賣新聞》報導，日本2021年的自殺人數為2萬1007人，比起2020年減少了0.4%。男性自殺人數連續12年減少，而女性自殺人數則連續2年增加。職業女性的自殺數與疫情前5年的平均數相比增加了28%，其中20到29歲的女性增加64%，50到59歲的女性則增加28%。

    而根據2021年的國家勞動力調查，以兼職工作為主的非典型勞動者，男性佔22%，而女性則高達54%。因此在疫情造成經濟情勢惡化的情況下，女性受到的衝擊會更加明顯。

    另外，白皮書也針對有無「共居」的情況進行調查。與人共居的男性之自殺數，比起疫情前5年的平均數減少了12%，獨居男性則大致維持不變。白皮書中提到，在獨居的情況下，可能不會注意到生活中出現異常，同時在隔離政策之下加深了煩惱。最後厚生勞動省也呼籲，對生活感到煩惱的人，可以利用官方資源進行心理諮商。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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