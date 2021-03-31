武漢肺炎》違反防疫聚餐到深夜 日厚勞省課長遭撤換

厚生勞動省23人違反防疫政策，24日在銀座聚餐至深夜，厚生勞動大臣田村憲久（見圖）對此致歉，並主動歸還2個月薪水。（彭博檔案照）

2021/03/31 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本主導武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情政策的厚生勞動省24日有23名職員違反防疫規定，在東京銀座聚餐到晚上11點50分才散會。厚生勞動省昨天（30日）宣佈，提議聚餐的老健局老人保健課長遭撤換，厚生勞動大臣田村憲久為了謝罪，也主動歸還2個月薪水。

根據《共同社》報導，該聚餐是厚生勞動省下轄老健局老人保健課的送別會，該課30多人中包括課長，有23人出席聚會。餐廳並未設置隔板，多數參加者在交談中摘下口罩。聚會從24日晚上7點15分持續到11點50分左右，約十幾人留到最後。

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日本雖解除緊急事態宣言，東京仍要求餐廳只能營業至晚上9點，但厚生勞動省職員找到並預約營業到晚上11點的餐廳。

日本「新冠對策小組會」也要求，聚餐應由職場同事等經常在一起的人進行，人數上限為4人，就餐應在短時間內結束，且交談時應佩戴口罩。厚生勞動省官員並未履行上述規定。

提議聚餐的老健局老人保健課長遭撤換，並減薪1個月；其他19人被訓誡和警告；剩下3人是來自地方政府的研修生，不作處分。

日本首相菅義偉對此事道歉，厚生勞動大臣田村憲久也主動歸還2個月薪水，有監督責任的厚生勞動省事務次官樽見英樹受書面嚴重警告，老健局長土生榮二則被訓誡。

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