為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》違反防疫聚餐到深夜 日厚勞省課長遭撤換

    厚生勞動省23人違反防疫政策，24日在銀座聚餐至深夜，厚生勞動大臣田村憲久（見圖）對此致歉，並主動歸還2個月薪水。（彭博檔案照）

    厚生勞動省23人違反防疫政策，24日在銀座聚餐至深夜，厚生勞動大臣田村憲久（見圖）對此致歉，並主動歸還2個月薪水。（彭博檔案照）

    2021/03/31 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕日本主導武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情政策的厚生勞動省24日有23名職員違反防疫規定，在東京銀座聚餐到晚上11點50分才散會。厚生勞動省昨天（30日）宣佈，提議聚餐的老健局老人保健課長遭撤換，厚生勞動大臣田村憲久為了謝罪，也主動歸還2個月薪水。

    根據《共同社》報導，該聚餐是厚生勞動省下轄老健局老人保健課的送別會，該課30多人中包括課長，有23人出席聚會。餐廳並未設置隔板，多數參加者在交談中摘下口罩。聚會從24日晚上7點15分持續到11點50分左右，約十幾人留到最後。

    日本雖解除緊急事態宣言，東京仍要求餐廳只能營業至晚上9點，但厚生勞動省職員找到並預約營業到晚上11點的餐廳。

    日本「新冠對策小組會」也要求，聚餐應由職場同事等經常在一起的人進行，人數上限為4人，就餐應在短時間內結束，且交談時應佩戴口罩。厚生勞動省官員並未履行上述規定。

    提議聚餐的老健局老人保健課長遭撤換，並減薪1個月；其他19人被訓誡和警告；剩下3人是來自地方政府的研修生，不作處分。

    日本首相菅義偉對此事道歉，厚生勞動大臣田村憲久也主動歸還2個月薪水，有監督責任的厚生勞動省事務次官樽見英樹受書面嚴重警告，老健局長土生榮二則被訓誡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》疫情急升 大阪將實施「防止蔓延等重點措施」
    2021/03/31 21:39

    武漢肺炎》疫情急升 大阪將實施「防止蔓延等重點措施」
    武漢肺炎》大阪恐進入第4波疫情！單日暴增432確診 2個月來最多
    2021/03/30 21:54

    武漢肺炎》大阪恐進入第4波疫情！單日暴增432確診 2個月來最多

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    武漢肺炎》厚勞省23官員違反防疫規定開趴 日發言人：搞什麼！
    2021/03/30 20:31

    武漢肺炎》厚勞省23官員違反防疫規定開趴 日發言人：搞什麼！
    武漢肺炎》日本單日確診昨重破2000人 專家憂解禁後疫情反彈
    2021/03/29 06:13

    武漢肺炎》日本單日確診昨重破2000人 專家憂解禁後疫情反彈

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    國際今日熱門
    美威力球67.9億頭獎開出！中獎者「1動作」獎金將縮水
    2021/03/31 00:13

    美威力球67.9億頭獎開出！中獎者「1動作」獎金將縮水

    「美軍帶病毒到武漢」一說遭打臉 中外交部要外界「不必糾結」
    2021/03/31 00:25

    「美軍帶病毒到武漢」一說遭打臉 中外交部要外界「不必糾結」

    中國男子手提H＆M聲稱「我去退貨」 腳上這雙鞋震碎玻璃心
    2021/03/31 00:33

    中國男子手提H＆M聲稱「我去退貨」 腳上這雙鞋震碎玻璃心

    不是核彈密碼！美戰略司令部神秘推文 是「他」亂敲鍵盤
    2021/03/31 00:22

    不是核彈密碼！美戰略司令部神秘推文 是「他」亂敲鍵盤

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播