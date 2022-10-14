心臟驟停90分鐘被救醒 他揭瀕死記憶「什麼都看不見」

61歲的布雷克（左）在體驗過瀕死經驗後，改變了對人生得的看法。（圖翻攝自臉書）

2022/10/14 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名男子在睡覺時因心臟驟停導致失去生命跡象，然而奇蹟的是，該名男子送醫急救了90分鐘後脈搏再次恢復，事後他受訪也分享瀕死經驗，表示當時來說就像是一片虛無，在一個什麼也沒有的世界，不過很慶幸自己目前仍活著，將持續改善生活作息來維持健康。

綜合外媒報導，61歲的布雷克（Alistair Blake）在2019年1月在睡夢中心臟驟停，一旁的妻子發現後趕緊報警以及呼叫救護車，並同時幫先生進行心肺復甦術，不過等醫護人員到場時布雷克仍失去生命跡象。

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後來抵達醫院，醫護人員繼續對布雷克進行長達1個半小時的急救，過程中醫護還用除顫器電擊布萊克多達8次。而奇蹟也就此發生，布雷克的脈搏終於再次恢復救回1命。

布雷克回憶當時狀況，表示自己再次醒來已經相隔5天且躺在病床上。此外，有些人會問他有沒有看到什麼東西？布雷克解釋，整段過程中他什麼也沒看到，也沒有明亮的燈光，就是一個什麼東西都沒有的地方。

布雷克提到，自己很慶幸仍活在這世界上，也改變了對生命的看法，認為如果時間到了，該發生的就是會發生，目前為止就是過好生活。

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