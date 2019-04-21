俄羅斯姐妹傷心埋老狗 沒想到「奇蹟」讓她們再哭一次

2019-04-21 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕一對居住在俄羅斯遠東地區的姐妹，長年來由18歲的老狗迪克（Dik）陪伴。不過日前這對姐妹發現老迪克動也不動，怎麼也喚不醒，姐妹以為老迪克在睡夢中安然逝去，傷心之餘就將老迪克葬在寵物墓地。沒想到，老迪克居然「復活了」，最後還回到姐妹身邊，歡喜大團圓。

綜合媒體報導，破墳而出筋疲力竭的老迪克，被路過的青少年發現並且被送往「打開你的心」（Open Your Heart）動物收容所。收容所的負責人伊琳娜（Irina Mudrova）表示，「幸運的是，老迪克沒有被埋得太深，才能在恢復意識後重回地面。」一連串的巧合促成了這件「奇蹟」。

收容所在Instagram上分享老迪克的照片，而這對姐妹看到了這則消息趕忙來接老迪克，伊琳娜表示，「兩位年邁的姐妹來接他的時候哭了出來。她們連連道謝，並捐了80美元（約新台幣2500元）給收容所。」

網友們也在社群媒體上分享自己的故事，有人寫道，「有一次我差點把我的貓給活埋了。那時我以為她死了並開始感到恐慌。幸運的是，在我把她給埋了之前，她醒了。」

另有些網友表示，這件離奇的「復活」讓他們聯想到恐怖小說家史蒂芬金（Stephen King）的《禁入墳場》（Pet Sematary），該小說曾2度改編成同名電影，而作品中的設定正是「埋入墳墓的寵物會死而復生」。

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