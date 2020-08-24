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    離奇！ 家人幫洗遺體 12歲少女眼睛「突然張開」復活

    印尼一名12歲少女因病過世，沒想到家人把遺體接回家中準備替她沐浴時，少女竟奇蹟似的睜開眼睛，並眨了眨眼，讓在場家人全嚇壞，醫師趕緊到場進行補氧，但經過1小時後少女仍回天乏術。示意圖。（路透資料照）

    印尼一名12歲少女因病過世，沒想到家人把遺體接回家中準備替她沐浴時，少女竟奇蹟似的睜開眼睛，並眨了眨眼，讓在場家人全嚇壞，醫師趕緊到場進行補氧，但經過1小時後少女仍回天乏術。示意圖。（路透資料照）

    2020-08-25 00:23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名12歲少女瓦爾達（Siti Masfufah Wardah）因慢性糖尿病引發器官衰竭，18日下午被宣判死亡，沒想到家人把遺體接回家中替她沐浴時，少女竟奇蹟似的睜開眼睛，並眨了眨眼，讓在場家人全都嚇壞，醫師趕緊到場替她補氧，可惜經過1小時後少女仍回天乏術。

    綜合外媒報導，家住印尼東爪哇的瓦爾達因慢性糖尿病引發器官衰竭，18日下午6點在醫院被宣布死亡，家人7點將遺體帶走，接回家中準備進行清洗下葬的工作，沒想到瓦爾達才剛被放入浴缸，她的眼睛竟突然睜開且眨了幾下，身體逐漸有了溫度，連心臟也開始跳動，家人見狀嚇得馬上去找醫生到家中急救。

    醫生到場後先替瓦爾達裝上了呼吸器，並檢測血壓為60，但心跳卻微弱的幾乎檢測不到，1個小時過後，瓦爾達再度失去了心跳，第2度被宣告死亡。

    報導中也提到，死於心臟衰竭的患者，很有可能出現短暫性脈搏恢復的狀況，又被稱為自發性循環（ROSC），且根據《皇家醫學會雜誌》過去所發表的報告中指出，大約有82％的病例在死亡10分鐘內，會出現自發性循環的情況。

    而瓦爾達被確認真正死亡後，目前已經被安葬在當地公墓。

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