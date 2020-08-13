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    震驚！ 日本大阪車站旁挖出1500具人骨 身分揭曉了

    日本大阪市府13日表示，位於JR大阪站北側再開發區的墓地遺跡內，發現有大量的人骨，初步統計有1500具遺骸。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    日本大阪市府13日表示，位於JR大阪站北側再開發區的墓地遺跡內，發現有大量的人骨，初步統計有1500具遺骸。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    2020-08-14 00:01:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪市教育委員會與一般財團法人大阪市文化財協會13日表示，位於JR大阪站北側再開發區的墓地遺跡內，發現有大量的人骨，初步統計有1500具遺骸，據專家研判，死者多為兒童與30歲以下的年輕人，身分應是當時染上瘟疫後死亡的庶民。

    綜合日媒報導，發現人骨的地點位於大阪車站旁邊開發區的墓地遺跡內，而這片墓地在百年前江戶時期被稱作「梅田墓」，為古時「大阪七墓巡」的遺址之一。這次發現的陪葬品有佛珠、六文錢、菸管、泥偶及二朱金（江戶時期的金幣）等等，因此專家研判，這1500具人骨應為江戶時代末期到明治20年代的19世紀的人類。

    專家初步研判，這1500具人骨中，3成遺骸的手、腳有病徵，且幾乎都是30歲以下的年輕人與兒童，推測這些人都是染上瘟疫後死亡的庶民，已經埋葬在地底下長達100多年。

    日本安部考古動物學研究所所長安部美紀子指出，這些遺骸看似以手腳為主的病變占了近3成，有可能感染梅毒或罹患骨瘤；而專精墓地考古學的大阪大谷大學文學部教授狹川真一則說，在東京都也曾發現過幾個江戶時期的墓地，但像這次如此大規模的調查，算是非常罕見。

    該次挖掘調查是伴隨當地土地再開發事業進行，2017年2月到6月的調查也曾發現約200具人類遺骨；這次調查是從2019年9月開始。另外，除了大阪挖出1500具人骨遺骸，去年11月日本東京奧運主館「新國立競技場」，也挖出了上百具人骨。

    據專家研判，死者多為兒童與30歲以下的年輕人，身分應是當時染上瘟疫後死亡的庶民。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    據專家研判，死者多為兒童與30歲以下的年輕人，身分應是當時染上瘟疫後死亡的庶民。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    發現人骨的地點位於大阪車站旁邊開發區的墓地遺跡內，而這片墓地在百年前江戶時期被稱作「梅田墓」，為古時「大阪七墓巡」的遺址之一。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    發現人骨的地點位於大阪車站旁邊開發區的墓地遺跡內，而這片墓地在百年前江戶時期被稱作「梅田墓」，為古時「大阪七墓巡」的遺址之一。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    這1500具人骨中，其中有3成遺骸的手、腳存在病徵，且幾乎都是30歲以下的年輕人與兒童，推測這些人都是染上瘟疫後死亡的庶民，已經埋葬在地底下長達100多年。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    這1500具人骨中，其中有3成遺骸的手、腳存在病徵，且幾乎都是30歲以下的年輕人與兒童，推測這些人都是染上瘟疫後死亡的庶民，已經埋葬在地底下長達100多年。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    專家指出，在東京都也曾發現過幾個江戶時期的墓地，但像這次如此大規模的調查，算是非常罕見。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    專家指出，在東京都也曾發現過幾個江戶時期的墓地，但像這次如此大規模的調查，算是非常罕見。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

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