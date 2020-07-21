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    崩潰！社福人員幫忙下葬屍體 3個月後才知是自己失蹤兒

    印尼一名社會福利工作人員在外發現一具腐爛已久的屍體，當時他除了協助下葬，還幫忙舉行儀式，沒想到近日竟然被警方告知「這具屍體就是他失蹤已久的兒子」。圖為墳墓示意圖，與本事件無關。（路透）

    印尼一名社會福利工作人員在外發現一具腐爛已久的屍體，當時他除了協助下葬，還幫忙舉行儀式，沒想到近日竟然被警方告知「這具屍體就是他失蹤已久的兒子」。圖為墳墓示意圖，與本事件無關。（路透）

    2020-07-21 16:52:06

    〔即時新聞／綜合報導〕今年4月24日，印尼一名擔任社會福利工作人員的男子在外發現一具腐爛已久，難以辨識面部的屍體，當時他除了協助下葬，還幫忙舉行儀式，沒想到近日竟然被警方告知「這具屍體就是他失蹤已久的兒子」，驚人的消息對他精神造成傷害，情緒崩潰。

    綜合外媒報導，住在印尼中爪哇省北加浪岸（Pekalongan）一帶的48歲男子安塔里克薩（Antariksa），平日擔任當地的社福工作人員，今年4月18日，安塔里克薩的15歲兒蘇里亞（Surya Maulana Putra）突然失聯，儘管蘇里亞的朋友有透露失蹤前路徑，但卻仍遍尋不著。

    今年4月24日，安塔里克薩在家附近發現一具腐爛的屍體，而該屍因放置已久，導致面部難以辨識，頭部也近乎掉落，身為社福工作人員的他，好心地幫忙下葬、舉行儀式。他表示，照料這具屍體是他的職責，在過程中，他也一直想到自己的兒子，從內到外感受到無形的連繫，因此他幫忙安置了一塊墓碑並寫上字母「X」。

    沒想到近日蘇里亞的朋友因涉殺人罪嫌遭到逮捕，讓安塔里克薩主動前往警局，沒想到竟被警方告知，失蹤已久的兒子已經身亡，而且還是3個月前他處理的屍體，安塔里克薩得知消息後情緒崩潰，到兒子墳前痛哭失聲，而目前全案仍在調查階段。

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