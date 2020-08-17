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    不怕中國威脅！ 美學者：各國應組建「經濟北約」反擊

    美國學者認為，世界各國應組成以美國主導的「經濟北約」來對抗中國的經濟施壓。圖為美國總統川普。（路透資料照）

    美國學者認為，世界各國應組成以美國主導的「經濟北約」來對抗中國的經濟施壓。圖為美國總統川普。（路透資料照）

    2020-08-17 21:37:31

    〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國內部面臨經濟遲滯、貿易戰問題，但其帶來的經濟威脅，仍讓許多國家喘不過氣。對此，新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員芬奇（Anthony Vinci）提出新構想，建議美國效仿過去對抗蘇聯軍事威脅的「北約」，建立一種新型的「集體防禦」體系，藉此對抗中國的經濟施壓。

    芬奇在最新一期美國《大西洋月刊》撰文表示，很少國家可以單獨應對中國的「經濟威脅」，西方國家現在的集體安全聯盟在經濟領域沒有發揮作用。他以澳洲為例，日前提議調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源後，就遭中國一系列的經濟施壓，如增加澳洲穀物關稅、禁止進口澳洲肉類等，卻沒有任何國家能幫助反制或應對。

    芬奇認為，美國在二戰後創立了「北約（北大西洋公約）」、中情局、「五眼聯盟」等機構和聯盟來對付蘇聯，現在可以在經濟領域內建立一種類似於北約的組織來對付中國，使各成員在面對中國經濟施壓時，相互提供支援。

    芬奇說，該組織應對措施應包括：對中國一致採取報復性關稅；創立一個共同基金來幫助「遭到中國經濟打壓」的國家；在中國採用限制稀土及其他稀有金屬出口時，提供戰略儲備支援等。

    芬奇指出，美國應制定不因政府換屆而改變的持續對中政策，創建一個北約式的「經濟與安全聯盟」，可以獲得美國民主、共和兩黨的支持，既可以涵蓋川普政府所採用的民族主義措施，也可以納入民主黨、該黨總統候選人拜登所主張的「保護人權和小國權利」的全球聯盟。

    芬奇強調，美國和其他與中國經濟已經緊密相連的民主國家，需要這樣一個聯盟來對付中國。

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