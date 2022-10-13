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    「母胎單身」自戀男變超仇女！ 「屠殺3000女」計畫曝光落網

    美國男子傑可因為交不到女友變得仇女，甚至計畫要屠殺3000名女性。（圖翻攝自推特）

    美國男子傑可因為交不到女友變得仇女，甚至計畫要屠殺3000名女性。（圖翻攝自推特）

    2022/10/13 22:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名22歲「母胎單身」的男子因為交不到女友竟然變成「仇女」，甚至還計畫殺掉3000名女性！所幸在憾事發生前他就被警方逮捕，並於近日認罪。

    綜合外媒報導，來自俄亥俄州的傑可（Tres Genco）自認是帥哥，納悶「為何自己這麼帥卻沒有女友」，時間久了之後，他開始將問題怪在女性身上，認為都是女生眼光太差。此外他還加入一個名叫「非自願性單身」的仇女網路社團，裡頭充斥批評女性的負面言論，在同溫層影響下，傑可的言行也開始越來越偏激。

    由於缺愛加上時常不被認可，傑可竟開始擬定殺戮計畫，目標是俄亥俄州某所大學的3000名女性。為了順利完成計畫，傑可接受民間軍事訓練，並於去年購買多把槍枝、防彈背心、大砍刀等武器，做好大屠殺的準備。

    不過在傑可實施計畫前，當地警方因為他與母親的家庭問題到府訪問了解情況，意外發現武器和防彈衣，警方驚覺不對勁，便深入調查，並找到傑可的犯罪宣言，全案才曝光。傑克於去年7月被逮捕，並持續拘留至今。

    本月12日，傑可承認犯下偏見動機型犯罪（bias-motivated crime）並完成供述，承認想殺害女性是出於仇恨、嫉妒，若定罪最高可判處無期徒刑。

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