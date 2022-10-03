男子獲收留卻恩將仇報 不滿妻被批持鏟重擊殺老友判無期

陳男持園藝鏟重擊好心收留他的謝姓友人致死，被依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。（資料照）

2022/10/03 19:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市62歲陳姓男子因居無定所，大病初癒的67歲謝姓友人好心收留，豈料，陳男才入住3天，因酒後與謝男為細故爭吵，持園藝鏟朝謝男頭部重擊35下致死，桃園地院合議庭今依殺人罪判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身。

陳男與謝男為相識多年好友，謝男不忍陳男居無定所，好心收留他入住自宅旁鐵皮屋，今年1月2日下午2人在該處飲酒聊天，陳男疑因不滿謝男批評他老婆，雙方因此起了口角，陳男怒持園藝鏟朝謝男頭部連續重擊，見謝男血流不止還冷血不理，直到謝妻返家發現，才趕緊呼喊兒子報警救人，謝男送醫後仍因傷重不治。

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合議庭指出，陳男坦承持圓鍬敲擊謝男致死，但否認有殺人犯意，依解剖鑑定報告，謝男遭攻擊後頭皮有多處銳器傷，導致創傷性軸突損傷及大量出血死亡，從謝男顱骨有2處凹痕，及現場電風扇、塑膠袋都有噴濺血點，顯見陳男下手次數多、攻擊力道甚鉅，當時爭吵後他原本欲離去，在門口發現圓鍬才又返回，足認他有殺人犯意且殺意甚堅。

審酌陳男僅因細故所生憤怒，持圓鍬殺害大病初癒、行動不便的謝男，謝男與其還是多年友人關係，陳男手段殘忍、惡性重大，所為讓謝男家屬承受喪親之痛，兼衡陳男曾有槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、傷害致死、竊盜、傷害、詐欺等前科，犯後多所辯解、意圖卸責，仍歸咎是謝男言語令他不快，未見有面對司法深刻反省及悔悟之心，也無任何舉措足以稍減死者家屬痛苦，依殺人罪判處他無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

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陳男經謝男好心收留入住自宅旁鐵皮屋，陳男卻在酒後為細故，持園藝鏟重擊好友致死。（資料照）

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