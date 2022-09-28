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    家暴男吃醋砍妻卻捅死她同事 判刑20年

    家暴男吃醋砍妻卻砍死她同事，高院依殺人罪重判20年。（記者楊國文攝）

    家暴男吃醋砍妻卻砍死她同事，高院依殺人罪重判20年。（記者楊國文攝）

    2022/09/28 11:33

    〔記者楊國文／台北報導〕有家暴前科的新北市男子吳金龍，懷疑再婚的鄭姓中國籍前妻和同事過從甚密，醋勁大發，竟持刀衝到她工作的燒烤店大鬧，一言不合下，暴怒砍殺妻子，曾姓老闆胞弟上前攔阻，慘遭砍到臟器外露，送醫不治。高等法院今依殺人罪重判吳男20年徒刑。還可上訴。

    擔任吊車司機的吳金龍（58歲）有家暴、殺人未遂、賭博等前科，前妻因病去世，6年前和中國籍鄭女結婚，2人多次發生口角，鄭女前年聲請家暴令獲准，2人分居。吳男與前妻所生的女兒因故去世，他心情低落，加上懷疑妻子與燒烤店同事有染，去年7月28日下午持刀到她在新莊工作的燒烤店理論。

    吳男傍晚抵達燒烤店後，大聲斥喝妻子鄭女名字，2人起爭執，吳男暴怒衝入店內，持刀朝妻子揮砍多刀，老闆胞弟曾男發現上前攔阻，反遭吳男持刀捅入左腹，臟器外露，當場倒地不起，送醫仍不治。鄭女對曾男傷重不治相當自責。

    吳男犯案後立即騎機車逃離返回住處，接著開車往新北市五股、泰山方向逃竄，晚間8時打電話給新莊警分局偵查隊長林子翔，表示「處理完事情，我會自行投案」，隨即掛上電話，警方晚間9時在泰山區發現吳嫌車輛，將他逮捕。

    吳男應訊供稱，並非有意殺害曾男，「是對方衝上來」，但檢方認為吳男說詞不實，將他聲押獲准，依殺人罪起訴。新北地院將他重判20年，全案上訴高等法院。

    高院審理時，吳男激動怪罪妻子有很多「客兄」，遭審判長制止，訓斥不要只會檢討別人，今仍判吳20年徒刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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