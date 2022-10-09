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    德國北部鐵路交通中斷 傳針對性攻擊惡意破壞

    德國鐵路發生重大中斷，乘客在柏林火車站月台上等待火車。（法新社）

    德國鐵路發生重大中斷，乘客在柏林火車站月台上等待火車。（法新社）

    2022/10/09 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕德國於當地時間8日上午，德國北部所有的鐵路中斷將近3個小時，當局表示此事故是有人惡意破壞，但還尚未確認肇事者是誰。

    根據《路透》報導，8日上午，德國鐵路的電纜被故意切斷，導致德國北部所有的鐵路中斷3個小時，當局表示是有人惡意破壞，交通部長沃爾克·維辛（Volker Wiesing）在新聞發布會上表示，「很明顯，這是一次針對性的惡意行動。」內政部長南希·法瑟（Nancy Faeser）表示，聯邦警察正在進行調查，並補充說其動機尚不清楚。一位消息人士表示，「有多種可能的原因，電纜盜竊經常發生，但也可能是針對性攻擊。」

    而德國鐵路公司（DB）當日上午11點6分，在推特上表示鐵路已經修復，但因列車仍不穩定，故取消或延誤班次。

    鐵路中斷影響下薩克森州（Lower Saxony）和什勒斯維希-霍爾斯坦（Schlewsig-Holstein）以及城市布萊梅（Bremen）和漢堡（Hamburg）的交通，也同時影響前往丹麥和荷蘭的國際鐵路。也因為許多班次被延誤或取消，德國首都柏林（Berlin）和漢諾威（Hannover）在內的幹線車站大排長龍。

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