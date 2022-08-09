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    最大軍援包裹！美國加碼10億美元供烏克蘭大量武器彈藥

    美國10億美元援助烏克蘭，提供大量海馬斯多管火箭所使用的彈藥。圖為海馬斯多管火箭。（美聯社）

    美國10億美元援助烏克蘭，提供大量海馬斯多管火箭所使用的彈藥。圖為海馬斯多管火箭。（美聯社）

    2022/08/09 07:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部8日宣布向烏克蘭提供新一批軍事援助，總價約10億美元（約新台幣300億），在此次的軍援包裹中，美國提供更多「海馬斯」多管火箭系統的精準彈藥，以及地對空飛彈及「標槍」反裝甲飛彈，協助烏克蘭抵禦俄羅斯攻勢。美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）表示，此次是美國從庫存中所提供過最多的一次武器彈藥支援方案。

    綜合外媒報導，卡爾指出，此次的軍援包裹包括大量額外的彈藥、武器和裝備，「烏克蘭人民正有效地使用這些彈藥、武器和裝備來保衛他們的國家，這些武器彈藥都是為了要幫助烏克蘭人擊退俄軍的烏東攻勢，以及應對南部與其他地區不斷變化的戰局」。

    包裹中包括大量海馬斯火箭彈、7.5萬枚155毫米火砲彈藥、20套120毫米迫擊砲及2萬發彈藥、50輛用於醫療或運輸彈藥的M113裝甲車、「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）彈藥、1000套「標槍」飛彈、數百套AT-4反裝甲火箭以及「闊劍」人員殺傷地雷。

    卡爾也被問到，為何美國這次是提供海馬斯彈藥，而不是提供額外的海馬斯系統？卡爾表示，拜登政府已運送了16套海馬斯給烏克蘭，針對國防部對烏克蘭領土防禦需求所作的評估，「這樣已經很多了」。

    卡爾表示，烏克蘭人已經開始利用海馬斯打擊俄軍的指揮及補給據點，以及關鍵雷達系統，這讓俄軍更加難以在戰場上調動軍隊，也讓俄軍很難重新補給，使得俄軍進軍速度放慢。

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