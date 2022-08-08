美國再出手？俄軍疑遭AGM-88反輻射飛彈襲擊。（翻攝自推特、取自雷神官網，本報合成。）

2022/08/08 18:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《MIL.IN.UA》7日報導，近日俄軍的一個防空陣地發現一枚美製AGM-88高速反輻射飛彈（AGM-88 High-speed anti-Radiation Missile，HARM）的殘骸，顯示烏軍可能已經開始在戰場上動用美援反輻射武器。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫日前曾透露，烏克蘭將收到一款反輻射飛彈，用來對付俄軍雷達，它不在美國2.7億美元的新軍事援助清單中。

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《MIL.IN.UA》報導稱，社交網站上出現了多張在俄軍陣地拍攝的反輻射飛彈殘骸照片，其中一張可以看到武器序號，對比美軍之前相關相片，可以判定是AGM-88反輻射飛彈。

反輻射飛彈（Anti-Radiation Missile，ARM）是專門對付電磁訊號發射來源的飛彈，包含雷達、通訊設備都會發出電磁波，所以並不只打雷達，只要輻射源在資料庫內，都能追蹤與打擊。

其運作原理是飛彈的尋標頭會搜索在飛彈資料庫內特定的電磁訊號來源，並從一大堆干擾訊號中，識別與鎖定該訊號，並以這個訊號為導引，最後讓飛彈擊中目標。

AGM-88反輻射飛彈是美國海軍和空軍研製的一型空面反輻射飛彈，上世紀70年代研製，1980年開始小批量生產，1983年服役。該型飛彈有多種型號，從AGM-88A到AGM-88G，可以掛載在F-4E、F-15、F-16、F-18、EF-111、B-52等作戰飛機上。

найдены обломки прилетевшей по позициям z армии американской AGM-88 HARM （High-speed Anti-Radar Missile） — высокоскоростной противорадиолокационной ракеты. Боеприпас выдала маркировка на хвостовом оперении «BSU-60 A/B» pic.twitter.com/caNi267hwQ — IgorGirkin （@GirkinGirkin） August 7, 2022

傳俄軍防空陣地遭援AGM-88反輻射飛彈襲擊。圖為美軍AGM-88G先進反輻射飛彈增程型。（取自雷神官網）

飛彈殘骸上可看到「BSU-60 A / B」字樣。（翻攝自推特）

美國軍事博物館展示的AGM-88反輻射飛彈，序號上同樣有「BSU-60 A / B」。（取自維基百科公有領域）

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