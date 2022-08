海馬斯與「鏈鋸人」合作？ 烏克蘭國防部發布二創圖引熱議

2022/08/08 20:48

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭透過美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)對俄軍造成重大打擊,而海馬斯的打擊能力與外型也給人留下深刻印象,烏克蘭國防部日前在推特上發布一張海馬斯多管火箭系統與知名日本漫畫《鏈鋸人》結合的插畫,引發熱烈討論。

烏克蘭國防部在推文中寫到:「海馬斯裡有顆烏克蘭人的心在跳動。今天海馬斯穿著烏克蘭軍裝」。至今烏克蘭軍隊至少擁有20套海馬斯多管火箭系統,並陸續部署在與俄羅斯軍交戰的前線。在圖中,擬人化的海馬斯致敬了日本漫畫《鏈鋸人》第一冊封面,原圖人物手中的鏈鋸被海馬斯標誌性的火箭發射艙取代,封面的漫畫名稱則被改為HIMARSMAN(海馬斯人)。

此圖發出後獲得1.9萬人的喜歡,也引發爭議,有網友認為在作者不知情的情況下修改原圖,並用於政治,讓人感到不舒服;也有人表示,自己原先就站在烏克蘭一方,但看到此圖後更加支持,也感到非常有趣。另外有網友指出,此圖並非由烏克蘭國防部繪製,而是一名推特用戶yurskiy_fella的二次創作圖。

《鏈鋸人》是由日本漫畫家藤本樹所創作的漫畫作品,該作於《週刊少年Jump》上連載。故事主要描述一名斬殺惡魔維生的少年意外重生後獲得了「鏈鋸惡魔」的力量,便為此加入公安部門與各式惡魔交戰。

